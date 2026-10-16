Đà Nẵng: Tam Kỳ ra mắt mô hình 'Ngày thứ 6 nghe dân nói'

Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng triển khai mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở và nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của người dân

Từ những vướng mắc về đất đai, quy hoạch đến chuyện thoát nước, giao thông và vệ sinh môi trường, các vấn đề sát sườn với đời sống người dân đang được phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng đặt vào trọng tâm của mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”, ra mắt ngày 15/10. Hoạt động này mở thêm kênh để người dân trực tiếp nêu ý kiến, đồng thời đặt ra yêu cầu theo sát từng kiến nghị thay vì dừng lại ở việc ghi nhận phản ánh.

Tại hội nghị ra mắt, phường công bố thành lập Tổ công tác gồm 14 thành viên và thông qua quy chế hoạt động. Mô hình được triển khai trong bối cảnh chính quyền địa phương cần bám sát thực tế ở khu dân cư, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Số liệu tổng hợp từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm báo cáo cho thấy, UBND phường đã tiếp nhận 187 kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trong số này, 162 kiến nghị đã được giải quyết hoặc trả lời, giải thích, tương đương 86,63%; 25 kiến nghị còn trong quá trình xử lý. Nội dung phản ánh tập trung vào đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, thoát nước, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ, phát biểu tại hội nghị ra mắt mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”.

Tại buổi làm việc, người dân cũng nêu nhiều vấn đề vượt ra ngoài phạm vi những bất cập hạ tầng thường ngày. Đó là tình trạng quy hoạch kéo dài chưa được tháo gỡ, phương án sử dụng các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cũng như khó khăn kinh tế và việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập đến việc phát huy mô hình dân vận tại khu dân cư, lựa chọn khối phố trưởng đáp ứng yêu cầu công việc và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, cùng chính sách đối với người đã nghỉ hưu.

Những nội dung được nêu cho thấy phạm vi phản ánh của người dân khá đa dạng, từ chất lượng hạ tầng đến quản lý đô thị, tổ chức hoạt động tại khu dân cư và các vấn đề kinh tế, xã hội. Với mô hình mới, Tổ công tác sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp nhận và phân loại kiến nghị, xác định đầu mối xử lý, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện. Những việc chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền cần được thông tin về nguyên nhân và hướng xử lý để người dân nắm rõ.

Người dân phường Tam Kỳ nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề phát sinh trong đời sống và sinh hoạt tại địa phương.

Điều quyết định hiệu quả của “Ngày thứ 6 nghe dân nói” không chỉ là số buổi gặp gỡ được tổ chức, mà còn ở khả năng chuyển những phản ánh cụ thể thành việc làm có kết quả. Khi mỗi kiến nghị được xem xét đúng trách nhiệm, tiến độ xử lý được theo dõi và thông tin được phản hồi rõ ràng, hoạt động đối thoại mới có thể tạo ra chuyển biến thiết thực trong quan hệ giữa chính quyền và người dân.