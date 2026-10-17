Đà Nẵng: Tam Kỳ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh minh họa.

Theo Ban CHQS phường Tam Kỳ, theo tài liệu lịch sử được dẫn trong thư ngỏ, trong chiến dịch này, 360 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều người ngã xuống khi chiến đấu tại khu vực nội thị, đặc biệt là tỉnh đường Quảng Tín (cũ), nay thuộc khu vực số 62 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Sau các đợt tiến công của lực lượng cách mạng, đối phương tổ chức phản kích bằng xe tăng, máy bay và pháo binh. Trong điều kiện chiến đấu ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trụ và anh dũng hy sinh. Do hoàn cảnh chiến tranh, công tác tìm kiếm, tiếp nhận và an táng các liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban CHQS phường Tam Kỳ, hoạt động kêu gọi cung cấp thông tin được triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), đồng thời góp phần thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các cơ quan, đơn vị và người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Ban CHQS phường Tam Kỳ tại số 72 đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng.

Đầu mối tiếp nhận thông tin gồm: Trung tá Trương Quang Chinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường, số điện thoại 0979.533.270; Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự phường, số điện thoại 0962.526.299.