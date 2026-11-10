Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà từ chiều 10.11

Chiều 10.11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, căn cứ dự báo thời tiết về tình hình mưa lớn đến rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trong hai ngày 10 và 11.11, đơn vị quyết định tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà kể từ 15h30 ngày 10.11.2026.

Thời gian tạm dừng kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Ban Quản lý đề nghị người dân, du khách chủ động điều chỉnh lịch trình, không tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá tại bán đảo trong thời gian này.

Việc tạm dừng tham quan bán đảo Sơn Trà được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ (từ 7h đến 13h ngày 10.11), trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Leng 136,8mm, Trà Giáp 135,2mm, Phước Chánh 110mm, Phước Thành 109,8mm, Trà My và Trà Kot cùng 99,8mm, Tam Trà 91,8mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã đạt trên 90%. Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; đồng thời gây hư hại các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.