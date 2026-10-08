Đà Nẵng: Tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà do mưa lớn

Ngày 8/10, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, những ngày qua trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến, điểm tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Hiện các khu vực tham quan được ghi nhận vẫn bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Quản lý quyết định tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ ngày 8/10 cho đến khi có thông báo mới. Việc tạm dừng nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, cây ngã đổ và nước chảy mạnh.

Người dân và du khách được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực bán đảo Sơn Trà từ hôm nay 8/10.

Theo số liệu quan trắc, trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 phổ biến 50-130mm; một số nơi có lượng mưa cao như Tam Trà 216mm, Tam Kỳ 170,2mm, Kỳ Phú 146,2mm.

Dự báo từ sáng 8/10 đến sáng sớm 9/10, các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến 70-140mm, có nơi trên 180mm; đồng bằng ven biển phía Bắc và vùng núi phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; vùng núi Tây Bắc phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách nghiêm túc chấp hành thông báo tạm dừng tham quan, không tự ý di chuyển lên bán đảo Sơn Trà trong thời gian này. Khi thời tiết diễn biến xấu, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập, có nước chảy mạnh hoặc bị cây cối, đất đá cản trở; không đứng gần mép vách đá, taluy, khu vực có nguy cơ sạt lở để chụp ảnh, vui chơi.

Đối với các trường hợp đang lưu trú, làm việc tại khu vực bán đảo, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông, sấm sét.

Ban Quản lý sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các tuyến, điểm tham quan và chỉ tổ chức hoạt động trở lại khi điều kiện an toàn được bảo đảm.