Clip Đà Nẵng tái khởi động tổ hợp du lịch biển gần 39ha. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - NGUYÊN KHÔI

Ngày 28-11, tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 (do Công ty TNHH DAP, DAP1, DAP2 làm chủ đầu tư) sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ cho khu vực phía Nam thành phố.

Tổ hợp dự án nằm trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn nối trung tâm TP Đà Nẵng với Hội An. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tổ hợp dự án có quy mô khoảng 39ha, nằm trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn nối trung tâm TP Đà Nẵng với Di sản văn hóa thế giới Hội An, gắn với cảnh quan biển Non Nước và không gian sông Cổ Cò.

Thực hiện nghi thức nhấn nút tái khởi động dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đây là một trong số 2.035 dự án, cơ sở nhà đất được TP Đà Nẵng tập trung rà soát, xử lý vướng mắc tính đến tháng 11-2026, trên cơ sở vận dụng các chủ trương, cơ chế đặc thù theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ (căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP).

Chủ đầu tư dự án ủng hộ TP Đà Nẵng 1 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong quá trình tháo gỡ vướng mắc, chính quyền TP Đà Nẵng đã khớp nối quy hoạch phân khu, cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh, thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và chỉ đạo xác định giá thuê đất nhằm giải quyết các tồn đọng kéo dài, hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư.

Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự lễ tái khởi động dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, việc tái khởi động là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới tư duy phát triển, nâng tầm quy hoạch, kiến trúc, hướng tới mô hình đô thị du lịch đa năng cao cấp, nghỉ dưỡng, dịch vụ, hội nghị và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu du khách, chuyên gia, nhà đầu tư gắn với định hướng phát triển Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Dự án cũng định hướng dành không gian mở, công viên công cộng ven biển phục vụ người dân và du khách.

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện liên danh chủ đầu tư phát biểu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn thủ tục, kịp thời xử lý vướng mắc; cùng chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý, đáp ứng điều kiện khởi công chậm nhất trong quý II-2027.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại lễ tái khởi động dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư bố trí nguồn lực, chuẩn bị hồ sơ, thiết kế, kế hoạch thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giữ gìn môi trường ven biển, cảnh quan khu vực. Chính quyền thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ xử lý hồ sơ đúng thẩm quyền, quy định để dự án sớm triển khai hiệu quả.