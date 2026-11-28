Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 nằm tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sở hữu vị trí ven biển Non Nước. Trong đó, dự án DAP của Công ty trách nhiệm hữu hạn DAP, dự án DAP1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn DAP1 và dự án DAP2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn DAP2.

Cả ba dự án DAP, DAP1 và DAP2 đều thuộc diện được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc theo các nghị quyết của Quốc hội. Đây là một phần trong nỗ lực xử lý hơn 2.000 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát trên địa bàn thành phố tính đến tháng 11/2026.

Việc tái khởi động Tổ hợp DAP được xem là bước tiếp theo trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và đưa các dự án còn vướng mắc pháp lý trở lại lộ trình triển khai.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân phường Ngũ Hành Sơn căn cứ chức năng, thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh để sớm đưa dự án vào triển khai.

Đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan liên quan cần báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời đề xuất phương án xử lý. Thành phố đặt mục tiêu phối hợp các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý, bảo đảm đầy đủ điều kiện khởi công dự án chậm nhất trong quý II/2027.

“Chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp đơn vị tư vấn và nhà thầu để chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ xử lý thủ tục. Khi đủ điều kiện khởi công, cần tổ chức thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường”, đồng chí Trần Nam Hưng, yêu cầu.

Theo bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư, Tổ hợp DAP, DAP1 và DAP2 sẽ được phát triển thành đô thị du lịch đa năng cao cấp. Dự án được quy hoạch với cụm tháp kiến trúc hiện đại, kết hợp các công trình lưu trú, nghỉ dưỡng và hệ thống tiện ích dịch vụ. Trong đó, trọng tâm là các tòa nhà khách sạn và căn hộ cao cấp được giới thiệu đạt tiêu chuẩn 7 sao, cùng các khu biệt thự biệt lập. Hệ thống tiện ích dự kiến gồm trung tâm hội nghị quốc tế, chuỗi nhà hàng và tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Với vị trí ven biển Non Nước, tổ hợp được định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ cao cấp tại phía nam Đà Nẵng. Dự án cũng hướng đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chuyên gia trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và cộng đồng doanh nhân quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng thu hút nhóm khách quốc tế có mức chi tiêu cao, nhu cầu lưu trú dài ngày, qua đó bổ sung nguồn khách cho ngành du lịch và thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ liên quan như vận tải, bán lẻ, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Tại chương trình, đại diện chủ đầu tư trao 1 tỷ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đại diện chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự, huy động các đối tác có năng lực và uy tín trong nước, quốc tế để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ pháp luật và hướng tới các chuẩn mực phát triển bền vững.

Việc tái khởi động này gắn liền với quá trình thành phố triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đến nay, Đà Nẵng đã tổ chức tái khởi động nhiều dự án lớn, bao gồm: Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2. Đây là các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các vướng mắc theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án tồn đọng kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã tạo cơ sở để thành phố xử lý những vướng mắc về đất đai, đầu tư, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai theo quy định.