Ngày 28.11, tại TP. Đà Nẵng, Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 (Tổ hợp DAP) đã diễn ra, đánh dấu bước chuyển mới của dự án sau quá trình xử lý những tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội đưa nguồn lực đầu tư vào khai thác, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch, thương mại và dịch vụ của thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đang mở rộng các động lực tăng trưởng với những định hướng lớn như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bức tranh phát triển đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đòi hỏi thành phố phải có thêm những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại Đà Nẵng.

Theo ông Trần Nam Hưng, thời gian qua, thành phố đã rà soát quy hoạch liên quan, đồng thời bổ sung Tổ hợp DAP, DAP1 và DAP2 vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là bước đi quan trọng để các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, hoàn thiện hồ sơ và đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi lễ

Từ sự kiện tái khởi động, lãnh đạo thành phố kỳ vọng dự án sẽ có tiến độ cụ thể trong từng phần việc, từ hoàn thiện thủ tục đến chuẩn bị các điều kiện khởi công.

“Với vị trí trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, cảnh quan bãi biển Non Nước và mối liên hệ với không gian sông Cổ Cò, tổ hợp có điều kiện để phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao.

Thành phố kỳ vọng chủ đầu tư phát huy được lợi thế ấy bằng phương án kiến trúc hài hòa với cảnh quan, giữ gìn môi trường ven biển và góp phần nâng chất lượng dịch vụ du lịch của Đà Nẵng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư

Tổ hợp DAP là một trong hơn 2.000 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát, xử lý vướng mắc trên địa bàn TP. Đà Nẵng tính đến tháng 11.2026. Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quốc hội, thành phố đã triển khai các giải pháp, vận dụng cơ chế đặc thù để xử lý những tồn đọng pháp lý kéo dài.

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả 3 dự án DAP, DAP1 và DAP2 đã được xác định đủ điều kiện tháo gỡ vướng mắc theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đại diện chủ đầu tư (bên trái) trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỉ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Trong quá trình triển khai, UBND TP. Đà Nẵng đã thực hiện các bước xử lý đồng bộ từ quy hoạch đến tài chính đất đai. Thành phố chủ động khớp nối quy hoạch phân khu để bảo đảm phù hợp chức năng sử dụng đất, đồng thời cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Cùng với đó, chính quyền thành phố thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định giá thuê đất theo quy định. Những bước triển khai này nhằm tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng, tạo cơ sở để dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án, đồng thời bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn mới.

Kỳ vọng hình thành đô thị du lịch đa năng ven biển

Tọa lạc bên bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 có quy mô khoảng 39ha. Với vị trí nằm trên trục ven biển phía Nam Đà Nẵng, dự án được định hướng phát triển thành đô thị du lịch đa năng cao cấp, kết hợp các loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng, dịch vụ, thương mại và tiện ích phục vụ nhiều nhóm khách.

Phối cảnh tổ hợp dự án

Theo định hướng giới thiệu của chủ đầu tư, tổ hợp mang định danh “Tuyệt tác Viễn du”, hướng đến phát triển không gian đô thị hiện đại, khai thác lợi thế cảnh quan biển và kết nối với hệ sinh thái dịch vụ của khu vực. Các hạng mục dự kiến gồm khách sạn, căn hộ cao cấp, biệt thự, trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng và các tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Dự án cũng được định hướng phục vụ nhu cầu lưu trú, làm việc của các chuyên gia, nhà đầu tư và khách quốc tế, trong bối cảnh Đà Nẵng thúc đẩy phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế cùng các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với định hướng phát triển các sản phẩm lưu trú, dịch vụ cao cấp, tổ hợp được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của khu vực ven biển phía Nam thành phố, đồng thời tạo thêm không gian phục vụ khách quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, nhu cầu lưu trú dài ngày, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến các ngành dịch vụ liên quan như vận tải, bán lẻ, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động thương mại.

Bên cạnh đóng góp vào phát triển du lịch, tổ hợp còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Việc tái khởi động Tổ hợp DAP, DAP1 và DAP2 trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai nhiều định hướng phát triển mới được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực, sản phẩm và không gian dịch vụ cho thành phố, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.