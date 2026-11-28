Tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng và phường Ngũ Hành Sơn.

Bà Phạm Xuân Thủy, đại diện chủ đầu tư DAP, DAP 1 và DAP 2 phát biểu tại sự kiện.

Tổ hợp dự án DAP là một trong số 2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát đã và đang được TP Đà Nẵng quyết liệt xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Bám sát chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Quốc hội, TP Đà Nẵng đã vận dụng linh hoạt cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để các tồn đọng pháp lý mang tính lịch sử. Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả 3 dự án DAP, DAP1 và DAP2 đều chính thức đủ điều kiện gỡ vướng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đồng chí Trần Nam Hưng phát biểu tại sự kiện.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bãi biển Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn), Tổ hợp dự án DAP sở hữu quy mô khoảng 39 ha, sẽ được kiến tạo thành "Đô thị du lịch đa năng" cao cấp mang định danh "Tuyệt tác viễn du", hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam thành phố. Tổ hợp dự án được hoạch định là "Cửa ngõ ngoại giao" và "Dinh thự quản trị" đỉnh cao - bến đỗ lý tưởng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, các chuyên gia AI, kỹ sư bán dẫn và giới tinh hoa toàn cầu đến cống hiến tại Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư DAP, DAP 1 và DAP 2 trao 1 tỷ đồng tặng Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Đà Nẵng đang mở rộng các động lực tăng trưởng với Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, cùng với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong định hướng đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Thành phố cần thêm những sản phẩm du lịch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại Đà Nẵng. Tổ hợp dự án DAP có điều kiện để phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2.

Phối cảnh Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2.

Để sớm đưa dự án vào triển khai, đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn theo chức năng và thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Các chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu để chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ xử lý thủ tục. Khi đủ điều kiện khởi công, cần tổ chức thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.