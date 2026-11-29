Khu đất dự án. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng, vừa qua, tại bãi biển Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn), Tổ hợp dự án đô thị, du lịch biển DAP, DAP 1 và DAP 2 đã được tái khởi động.

Chủ đầu tư của khu du lịch là Công ty TNHH DAP, DAP 1 và DAP 2, với quy mô khoảng 39 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, được định hướng thành đô thị du lịch đa năng.

Dự án có vị trí nằm ở góc ngã tư Trường Sa - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; phía tây nam tiếp giáp với Sheraton Grand Đà Nẵng Resort; phía nam tiếp giáp Tổ hợp căn hộ Danang Diamond.

Lãnh đạo thành phố cho biết đã rà soát quy hoạch liên quan và bổ sung dự án vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Bên cạnh đó, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn, theo chức năng và thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, hướng dẫn thủ tục và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND thành phố, kèm phương án xử lý. Các cơ quan và chủ đầu tư cùng hoàn thành thủ tục pháp lý, đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công chậm nhất trong quý II/2027.