Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước tại TP. Đà Nẵng được tái khởi động sau thời gian dài đình trệ, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình tháo gỡ khó khăn đối với dự án.

Phát biểu tại sự kiện sáng 17/11, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Đa Phước có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven vịnh Đà Nẵng. Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực đầu tư, cảnh quan đô thị cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo lãnh đạo thành phố, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Đa Phước, quá trình xử lý vướng mắc đã có những kết quả đáng chú ý. Trong tháng 8/2026, TP. Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các bước triển khai theo quy định.

Theo chủ trương đầu tư điều chỉnh, dự án có quy mô khoảng 170,7 ha, tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và công trình công cộng. Hệ thống tiện ích dự kiến bao gồm các công trình giáo dục, y tế, công viên, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tại lễ tái khởi động, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, sự kiện không chỉ có ý nghĩa đối với một doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị phát triển dự án đề cao tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch; cụ thể hóa quyết tâm tái khởi động bằng kế hoạch triển khai và kết quả có thể kiểm chứng.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định và tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án.

Theo ông Trung, những cam kết của chủ đầu tư và FUTA Land cần được thể hiện bằng hành động thực chất, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị phát triển lâu dài cho thành phố và cộng đồng.

Việc tái khởi động Khu đô thị quốc tế Đa Phước được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện không gian đô thị ven vịnh và tạo thêm động lực phát triển cho TP. Đà Nẵng.