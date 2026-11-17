Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động. (Ảnh: AN VINH)

Dấu mốc quan trọng của dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, Khu đô thị quốc tế Đa Phước sở hữu lợi thế về vị trí, cảnh quan mặt nước và khả năng kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian đô thị đa chức năng trong tương lai, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng không gian sống của thành phố Đà Nẵng.

Sau một thời gian dài gián đoạn, sự kiện đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong phát triển Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn và quyết tâm của các cơ quan chức năng, các bên liên quan để từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc tiếp tục triển khai dự án.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Theo định hướng quy hoạch, hệ thống tiện ích dự kiến bao gồm các công trình giáo dục, y tế, công viên, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của cư dân.

Không gian cây xanh, mặt nước và cảnh quan kiến trúc được chú trọng trong định hướng tổ chức quy hoạch, hướng đến môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong dài hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư và FUTA Land - đơn vị phát triển dự án, xác định tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các điều kiện cần thiết và tiếp tục triển khai Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật.

Trong đó, việc rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị triển khai dự án.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Kỳ vọng những chuyển biến thực chất

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, sự kiện tái khởi động là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, đối với thành phố Đà Nẵng, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai mà còn tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

"Đối với dự án Đa Phước, được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực của các cơ quan thành phố, công tác tháo gỡ đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng", ông Lê Quang Nam nêu rõ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Nhấn mạnh phải đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu, chủ đầu tư cần phải chủ động hoàn thiện các thủ tục và điều kiện triển khai cần phải được thực hiện, giải quyết đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình, quan tâm xử lý xác đáng, đúng pháp luật những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Chất lượng đô thị phải được xem là cốt lõi về lâu dài của dự án. Một khu đô thị có vị trí đặc biệt bên vịnh Đà Nẵng cần được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đến không gian xanh và không gian công cộng.

Dự án cần chú ý kết nối giao thông khu vực lân cận, tổ chức không gian kiến trúc hài hòa, cảnh quan vịnh, bảo đảm hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: AN VINH)

Quan trọng hơn hết, chất lượng của dự án không chỉ dừng ở mức độ quy mô, vốn đầu tư hay hình thức công trình, mà còn bằng chất lượng sống, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, một không gian công cộng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

Ông Lê Quang Nam khẳng định, quan điểm của thành phố luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật, lợi ích của Nhà nước và người dân.

"Các bước triển khai phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua các điều kiện bắt buộc. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy sự chuyển biến thực chất trên công trường để tránh những dự án tiếp tục kéo dài, lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của cộng đồng", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nêu rõ.