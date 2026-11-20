Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước chính thức được tái khởi động với sự tham gia của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển không gian đô thị ven biển Đà Nẵng. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Việc tái khởi động Đa Phước không chỉ là sự kiện của doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng.

Khơi thông nguồn lực đất đai, xử lý dự án tồn đọng

Khu đô thị Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, trải qua nhiều giai đoạn với những khó khăn, vướng mắc phức tạp, dự án chậm triển khai, chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực của chính quyền thành phố, công tác tháo gỡ vướng mắc dự án đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý, tháng 8/2026, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, việc tái khởi động Đa Phước không chỉ là sự kiện của doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, khẳng định doanh nghiệp quyết tâm tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển dự án.

Dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Phát triển đô thị gắn với trách nhiệm môi trường

Theo chủ đầu tư và FUTA Land, đơn vị phát triển dự án thuộc Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo là hoàn thiện các điều kiện cần thiết, rà soát và xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm nguồn lực tài chính, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tuân thủ nghiêm các mốc tiến độ. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Khu đô thị Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven biển Đà Nẵng.

Cùng với đó, trọng tâm được thành phố đặt ra là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian xanh, giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đồng bộ sẽ góp phần kiểm soát ô nhiễm, hạn chế áp lực lên môi trường tiếp nhận; trong khi không gian xanh và giao thông kết nối hợp lý giúp cải thiện cảnh quan, vi khí hậu và chất lượng môi trường đô thị.

Ở góc độ kinh tế môi trường, việc tái khởi động Khu đô thị quốc tế Đa Phước mở ra cơ hội chuyển hóa nguồn lực đất đai từng bị đình trệ thành động lực phát triển mới cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, thước đo thành công không chỉ nằm ở việc dự án được triển khai trở lại, mà phải được chứng minh bằng tiến độ thực chất, chất lượng công trình, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đây cũng là yêu cầu để hài hòa ba lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, hướng đến kiến tạo không gian đô thị ven vịnh hiện đại, xanh, đáng sống, đồng thời bảo đảm giá trị phát triển được chia sẻ bền vững với cộng đồng.