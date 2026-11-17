Phối cảnh Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Sáng 17/11, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) tổ chức lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Với quy mô khoảng 170,7 ha, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống tại thành phố.

Sự kiện đánh dấu bước tiếp nối quan trọng sau thời gian dài dự án gián đoạn. Đây cũng là động thái thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các điều kiện pháp lý và tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

Với chủ đề “Đánh thức kỳ quan - Viết tiếp giấc mơ đô thị”, chương trình lấy cảm hứng từ cảnh quan vịnh Đà Nẵng. Thông qua phim giới thiệu, các nội dung chia sẻ và nghi thức tái khởi động, sự kiện giới thiệu định hướng phát triển khu đô thị trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch HĐQT FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, đại diện chủ đầu tư, nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.

Ông khẳng định chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tiếp tục phát triển dự án. Những cam kết của chủ đầu tư và FUTA Land sẽ được cụ thể hóa bằng hành động thực chất, hướng đến các giá trị lâu dài cho thành phố và cộng đồng.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện đối với định hướng phát triển đô thị và công tác xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Ông nhấn mạnh: “Lễ tái khởi động hôm nay vì vậy không chỉ là sự kiện của một doanh nghiệp. Đây còn là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển”.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức tái khởi động dự án. Đây được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các điều kiện pháp lý liên quan và lộ trình triển khai phù hợp.

Theo định hướng của chủ đầu tư và FUTA Land – đơn vị phát triển dự án, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Doanh nghiệp cũng xác định việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền là yếu tố quan trọng để hoàn thiện những điều kiện cần thiết, từng bước đưa dự án trở lại quỹ đạo phát triển.

Tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, Khu đô thị quốc tế Đa Phước có lợi thế về cảnh quan mặt nước và khả năng kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu. Với quy mô khoảng 170,7 ha, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và các công trình công cộng.

Theo quy hoạch, hệ thống tiện ích dự kiến gồm trường học, cơ sở y tế, công viên, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các yếu tố cây xanh, mặt nước và cảnh quan kiến trúc được chú trọng nhằm hình thành môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Khi được triển khai đồng bộ, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn lực phát triển đô thị, mở rộng không gian thương mại, dịch vụ và tạo thêm các tiện ích phục vụ người dân. Qua đó, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Nhân dịp này, chủ đầu tư và FUTA Land ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án.

Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới. Đồng thời, cam kết tập trung nguồn lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dự án theo quy định pháp luật.

Lễ tái khởi động ngày 17/11 không chỉ mở ra chặng đường tiếp theo của Khu đô thị quốc tế Đa Phước mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, tiến độ và hiệu quả triển khai. “Đánh thức kỳ quan – Viết tiếp giấc mơ đô thị” vì thế không chỉ là thông điệp của sự kiện, mà còn là kỳ vọng về một dự án được tiếp tục phát triển bài bản, đồng bộ và bền vững.