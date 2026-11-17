Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ đầu tư, lãnh đạo Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại lễ tái khởi động. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền; khẳng định quyết tâm tập trung nguồn lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dự án.

Ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay phát biểu tại lễ tái khởi động. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo chủ đầu tư và FUTA Land (thuộc Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group), trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị phát triển dự án tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hoàn thiện các điều kiện cần thiết và tiếp tục triển khai Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật.

Trong đó, việc rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị triển khai dự án...

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven biển Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trải qua nhiều giai đoạn với những khó khăn, vướng mắc phức tạp, dự án chậm triển khai, chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng cảnh quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực, quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành thành phố, công tác tháo gỡ vướng mắc dự án đạt những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, tháng 8/2026, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định.

Các phương tiện cơ giới phục vụ tái khởi động dự án. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc tái khởi động dự án không chỉ là sự kiện của doanh nghiệp, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thực hiện đầy đủ trách nhiệm liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm nguồn lực tài chính và tuân thủ nghiêm các mốc tiến độ.

Trong quá trình đầu tư cần chú trọng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian xanh, giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Một góc tại Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Thành phố kỳ vọng dấu mốc tái khởi động sẽ được cụ thể hóa bằng tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và những giá trị thiết thực cho cộng đồng, góp phần kiến tạo không gian đô thị ven vịnh hiện đại, xanh và đáng sống.