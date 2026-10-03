Đà Nẵng tái khởi động Dự án khu đô thị Golden Hills City

Lễ tái khởi động Dự án khu đô thị Golden Hills City.

Ngày 3/10, tại Đà Nẵng diễn ra lễ tái khởi động Dự án khu đô thị Golden Hills City. Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện các cơ quan Trung ương.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng cấp quyết định đầu tư từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, địa giới, giao đất và nghĩa vụ đầu tư, khiến tiến độ bị gián đoạn trong thời gian dài.

Sau khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, dự án được tái khởi động với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên hơn 15.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường﻿ trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tái khởi động, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá Đà Nẵng đang duy trì đà phát triển tích cực. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/9, GRDP tháng 9 của thành phố tăng 10,31%, ước cả năm 2026 tăng trên 11%.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đà Nẵng, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Đề cập việc xử lý các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư...

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, qua đó thúc đẩy tiến độ các dự án đang gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng cho rằng việc tháo gỡ thủ tục mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là phải biến nguồn lực được khơi thông thành các công trình, dự án cụ thể, tạo giá trị thiết thực cho người dân và nền kinh tế.

Đối với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu đề cao uy tín, trách nhiệm, thực hiện đúng cam kết; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính và triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ.

Đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động Dự án.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Golden Hills được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị Tây Bắc, sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, tạo thêm việc làm. Giá trị của dự án phải được hiện thực hóa bằng những không gian sống có chất lượng và các công trình phục vụ người dân.

Đối với chủ đầu tư, thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, môi trường và quyền lợi chính đáng của người dân. Quá trình triển khai cũng phải được công khai, minh bạch để người dân và khách hàng theo dõi, giám sát.

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư và đơn vị phát triển công bố định hướng mới, đồng thời giới thiệu tên thương mại KITA Danera Bay. Trên quy mô khoảng 335 ha, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, gồm không gian ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, công viên và hạ tầng xã hội, khai thác lợi thế cảnh quan núi kết nối với không gian ven vịnh.