Đà Nẵng tái cơ cấu du lịch, nâng chất lượng tăng trưởng

Ông ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển du lịch và kinh tế – xã hội địa phương và đối thoại là dịp để chính quyền lắng nghe khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhận diện điểm nghẽn và tìm giải pháp khơi thông nguồn lực.

Dù lượng khách tăng trưởng tốt, tiềm năng du lịch Đà Nẵng vẫn chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, cần quan tâm hơn đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách; phát triển các sản phẩm chất lượng cao, du lịch văn hóa và kinh tế đêm nhằm gia tăng giá trị đóng góp của ngành vào nền kinh tế.

Ông Hùng nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu du lịch theo hướng chất lượng cao, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, di sản và lợi thế từng địa bàn. Cùng với hoàn thiện hạ tầng, Đà Nẵng cần xây dựng sản phẩm đặc trưng, mở rộng không gian du lịch về phía Nam, tăng cường liên kết vùng và hình thành các mô hình hợp tác thiết thực giữa địa phương với doanh nghiệp.

Ông đề nghị, doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những vướng mắc về tài chính, quy hoạch, đất đai, tiếp cận vốn; đề xuất giải pháp phát triển du lịch ban đêm, du lịch văn hóa và các sản phẩm đặc trưng. Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, chủ động giải đáp và xử lý kiến nghị thuộc thẩm quyền, không né tránh hoặc để công việc kéo dài.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn để quảng bá điểm đến, kích cầu và thu hút khách.

Các hoạt động nổi bật như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Đà Nẵng Food Tour, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, cùng các giải thể thao quốc tế góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và mở rộng khả năng thu hút nhiều phân khúc khách. Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến hàng không, kết nối thị trường quốc tế, khai thác khách MICE, du lịch cưới và nghỉ dưỡng cao cấp.

Lũy kế 9 tháng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 15,8 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế gần 7,7 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt, tăng hơn 24%. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành khoảng 56.900 tỷ đồng, tăng hơn 25%.

Đến tháng 9/2026, Đà Nẵng có hơn 2.475 cơ sở lưu trú với 68.251 phòng, 720 đơn vị lữ hành và 56 khu, điểm du lịch. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, phát triển dịch vụ, nhưng đặt ra yêu cầu cần nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị và sức cạnh tranh của điểm đến.

Song song với xúc tiến thị trường, Đà Nẵng đang phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực và kết nối trung tâm với khu vực phía Tây, phía Nam. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, vận hành giai đoạn 1 bản đồ du lịch thông minh VR360 AI và triển khai nền tảng dữ liệu du khách nhằm hỗ trợ quảng bá, quản lý điểm đến.

Đà Nẵng đang phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực và kết nối trung tâm với khu vực phía Tây, phía Nam

Trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch tập trung hoàn thiện các đề án, kế hoạch phát triển sản phẩm mới, trong đó có du lịch phía Nam và du lịch đường thủy nội địa giai đoạn 2026–2030. Nhiều sự kiện dự kiến được tổ chức dịp cuối năm và chào đón năm mới 2027, góp phần duy trì sức hút của điểm đến.

Cùng với mở rộng thị trường, Đà Nẵng tiếp tục chú trọng an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách, củng cố uy tín điểm đến và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với Đà Nẵng không chỉ là thu hút thêm khách mà còn nâng cao giá trị chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức hưởng lợi của doanh nghiệp, cộng đồng địa phương. Sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp, cùng việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về đầu tư, vốn và thủ tục, sẽ là yếu tố quan trọng để ngành du lịch chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả hơn cho kinh tế thành phố.