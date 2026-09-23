Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm

Theo đó, 4 thủ tục gồm: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Đối với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận, thời gian tiếp nhận hồ sơ là 3 ngày làm việc; kiểm tra, đánh giá thực tế trong 8 ngày kể từ ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ đầy đủ; cấp giấy chứng nhận trong 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu.

Đối với thủ tục cấp lại, thời gian giải quyết tùy từng trường hợp. Trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin địa giới hành chính; cơ sở đăng kiểm giảm số lượng dây chuyền kiểm định nhưng các dây chuyền còn lại vẫn bảo đảm điều kiện hoạt động: thời gian giải quyết đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới là 2 ngày làm việc nếu nộp trực tiếp và 3 ngày làm việc nếu nộp qua bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến. Các trường hợp thay đổi vị trí, tăng số lượng dây chuyền, thiết bị hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp mới.

Các thủ tục trên không thu phí, lệ phí; Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là cơ quan thực hiện và có thẩm quyền giải quyết.