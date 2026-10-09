Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục về bảo hiểm nông nghiệp

Cụ thể, 3 thủ tục gồm: chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (thời hạn giải quyết 14 ngày làm việc); chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp (thời hạn giải quyết 21 ngày làm việc); phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc).

Các thủ tục được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố/cấp xã, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia. Cả 3 thủ tục đều không thu phí, lệ phí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hai thủ tục về chi trả và chấm dứt hỗ trợ phí bảo hiểm. Đối với thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã thực hiện theo thẩm quyền. Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/10/2026.