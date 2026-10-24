Đà Nẵng: Sơn Cẩm Hà khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển kinh tế

Diện mạo xanh mát từ những mô hình kinh tế vườn đồi hiệu quả cao.

Sự chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng việc sáp nhập ba xã Tiên Châu, Tiên Sơn, Tiên Hà thành xã Sơn Cẩm Hà đã đem lại bước ngoặt lớn trong công tác quản lý hành chính và phát triển kinh tế tại địa phương. Nhờ không còn cấp trung gian, nguồn lực tài chính của xã được gia tăng đáng kể. Năm 2025, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 160 tỷ đồng. Nguồn ngân sách chủ động này giúp chính quyền nhanh chóng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các dự án giao thông, đê bao, trạm bơm, điện chiếu sáng và tôn tạo các công trình văn hóa dân sinh thiết yếu. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại tài sản công dôi dư sau sáp nhập cũng được thực hiện bài bản thông qua việc thu hồi, chuyển giao hoặc chuyển đổi công năng các điểm trường lẻ và trụ sở cũ để tránh lãng phí.

Trên lĩnh vực kinh tế, địa phương từng bước chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Người dân bắt đầu đưa hệ thống tưới tự động, năng lượng mặt trời, quy trình canh tác hữu cơ vào vườn đồi để nâng cao năng suất các loại cây đặc sản như sầu riêng, măng cụt, tiêu hay chè. Các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản có giá trị gia tăng cao, hướng tới liên kết chuỗi cung ứng bền vững. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì hiệu quả, giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 69%.

Công trình Đình làng Hội An — điểm tựa tâm linh và văn hóa của cư dân địa phương.

Tuy nhiên, mô hình vận hành mới cũng đặt ra nhiều áp lực không nhỏ. Khối lượng công việc quản lý gia tăng đáng kể khiến đội ngũ cán bộ cơ sở đối mặt với tình trạng quá tải, trong khi các quy định pháp lý khi chuyển giao nhiệm vụ từ cấp huyện về xã còn một số vướng mắc. Hạ tầng điện tại một số khu vực vẫn chưa ổn định, chợ trung tâm xã tuy đã được quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện đồng bộ, và việc đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn.

Thời gian tới, Sơn Cẩm Hà tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn bằng việc lập quy hoạch chung toàn xã đến năm 2030, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch, nâng cấp cầu đường và hoàn thiện chợ trung tâm theo nguyện vọng của đông đảo cử trì. Địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh nâng cao các chỉ tiêu nông thôn mới, siết chặt quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.