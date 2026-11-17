Thời gian qua, nhiều công nhân môi trường đô thị bỏ việc khiến những người còn bám trụ phải làm việc cường độ cao hơn, địa bàn rộng hơn.

Rác nhiều, công nhân ít, thu nhập thấp

Chị Nguyễn Thị Thu Thúy, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, thường làm ca đêm từ 16 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Những khi thành phố có sự kiện hoặc lượng rác tăng đột biến, chị phải làm đến rạng sáng hôm sau mới về nhà. Với cường độ làm việc như vậy, thu nhập mỗi ngày của chị chỉ khoảng 240.000 đồng, chưa trừ chi phí xăng xe và đi lại liên tục trên địa bàn được phân công.

Chị Thúy chia sẻ: “Khó khăn lắm mới chọn và bám trụ với nghề này. Cuối ngày mới ra khỏi nhà, làm việc thui thủi trong đêm, có khi sáng hôm sau mới về. Người ngày càng ít, việc ngày càng nhiều, môi trường ô nhiễm, độc hại mà thu nhập thấp quá. Nhiều đồng nghiệp nghỉ việc rồi, nhưng mình cũng chưa biết chuyển đổi sinh kế ra sao nên vẫn phải bám trụ. Nhiều hôm đi làm cũng nản lắm”.

Sáng thứ Bảy, anh Ngô Đức Thắng một mình thu gom rác tại nhiều kiệt, hẻm thuộc các tổ dân phố khu A32 (phường An Khê), sau đó chuyển đến các điểm tập kết tạm thời chờ xe cơ giới vận chuyển. Do thiếu nhân lực, một người phải phụ trách địa bàn rộng, bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng và làm việc liên tục gần như không có thời gian nghỉ. Với 11 năm gắn bó với nghề, từng trải qua nhiều đợt quá tải, khủng hoảng rác thải sinh hoạt, anh Thắng cho biết chưa khi nào áp lực công việc lớn như hiện nay. “Trước đây, khi nhân lực còn đủ, mỗi công nhân phụ trách một địa bàn nhất định, dù nặng nhọc nhưng vẫn có thể xoay xở. Nay công việc ngày càng nhiều, thu nhập thấp nên nhiều người nghỉ, những người còn lại phải nhận thêm địa bàn. Có hôm đi làm về mệt đến mức không nuốt nổi cơm”, anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, trước năm 2025, một công nhân làm khoảng 25-30 công mỗi tháng. Hiện nay, những người còn bám trụ hầu hết phải nhận thêm địa bàn thay cho đồng nghiệp đã nghỉ, số ngày công vì thế tăng lên. Dù vậy, thu nhập cũng chỉ khoảng 9 triệu đồng/tháng, chưa tương xứng với công sức bỏ ra.“Mong thành phố sớm tính toán, điều chỉnh phương án giá dịch vụ thu gom rác; doanh nghiệp đầu tư thêm phương tiện, cải tiến quy trình thu gom và nâng thu nhập để giữ chân công nhân cũ, tuyển thêm người mới. Chúng tôi làm nghề này vì cũng không có nhiều lựa chọn sinh kế, nhưng nếu điều kiện không thay đổi thì rất khó bám trụ lâu dài”, anh Thắng mong mỏi.

“Chảy máu” công nhân vì phải áp dụng định mức gần 10 năm trước

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, thừa nhận áp lực thu gom rác và những bức xúc của người dân thời gian qua xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nhân lực trong khi khối lượng rác phát sinh ngày càng tăng. Từ thời điểm cao nhất có khoảng 1.200 công nhân, đến nay lực lượng lao động của công ty chỉ còn khoảng 900 người.Theo bà Hiếu, nguyên nhân khiến nhiều công nhân có kinh nghiệm nghỉ việc nhưng doanh nghiệp khó tuyển người thay thế là điều kiện làm việc nặng nhọc, thu nhập thấp. Doanh nghiệp cũng khó cải thiện tiền lương do vướng cơ chế đơn giá đã ban hành từ nhiều năm trước.

Cụ thể, giá dịch vụ thu gom rác tại các địa phương thuộc TP Đà Nẵng trước đây được thực hiện theo Quyết định số 33 năm 2017 của UBND thành phố và đến nay chưa được điều chỉnh. Thời điểm xây dựng định mức, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng, giá nhiên liệu chỉ hơn 10.000 đồng/lít.“Đơn giá được xây dựng từ gần 10 năm trước hiện không còn phù hợp. Thu nhập người lao động thấp một phần do đơn giá chưa được điều chỉnh, trong khi chi phí vận hành ngày càng tăng. Thành phố cần nghiên cứu điều chỉnh định mức, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sát với chi phí thực tế. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nâng thu nhập, giữ chân công nhân cũ và tuyển thêm lao động mới”, bà Hiếu kiến nghị.

Mới đây, qua thanh tra trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2024-2025, Thanh tra TP Đà Nẵng cũng chỉ ra những bất cập trong cơ chế giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải tại doanh nghiệp.Theo kết quả thanh tra, các định mức vệ sinh đô thị, nhiên liệu, đơn giá nhân công trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vận hành xe cơ giới chuyên dùng của công ty đều được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 33 năm 2017 của UBND thành phố về ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Trong khi đó, các chi phí liên quan đến chế độ cho người lao động như bảo hiểm, tiền ăn ca, phụ cấp độc hại ngày càng tăng; chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2017-2026 cũng tăng so với thời điểm ban hành định mức. Yêu cầu về chất lượng thu gom rác, vệ sinh môi trường ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện. Tuy nhiên, người lao động vẫn phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại với mức thu nhập chưa tương xứng, khiến công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn. Doanh nghiệp hoạt động trên nguyên tắc tự cân đối tài chính, tự bù đắp chi phí, chịu rủi ro, và đảm bảo cổ tức, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là những bất cập về cơ chế chính sách cần sớm được tháo gỡ, để doanh nghiệp duy trì hoạt động và tuân thủ đúng các quy định.