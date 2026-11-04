Đà Nẵng: Sớm gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án KCN phía Nam thành phố

Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại các KCN phía Nam TP Đà Nẵng

Chiều 4/11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình tiếp tục làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các chủ đầu tư về tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) động lực, quy mô lớn trên địa bàn phía Nam thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhìn nhận, dù nhiều dự án KCN đã đạt những kết quả tích cực, song tình trạng thiếu quỹ đất tái định cư, vướng mắc hồ sơ đất đai và chậm bàn giao mặt bằng vẫn là những điểm nghẽn cần sớm giải quyết.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị bồi thường xác định chính xác nguồn gốc đất từ thời điểm sử dụng. Rà soát toàn bộ các dự án trong khu vực này, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với xã áp dụng thực hiện thống nhất.

Các chủ đầu tư khu công nghiệp khu vực phía Nam TP Đà Nẵng đang tích cực thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Trong ảnh, dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 của KCN Nam Thăng Bình - Phân khu B khởi công tháng 8/2026.

Ông Bình đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng phối hợp các chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về mặt bằng của các dự án KCN trong phạm vi quản lý. Ngoài ra, tích cực vận động nhân dân nhận tiền hỗ trợ, đền bù và bàn giao đất thực hiện dự án đúng tiến độ, cam kết. Trung tâm chủ trì, phối hợp với các địa phương có dự án để chủ động bố trí tái định cư và ưu tiên quỹ đất phục vụ cho các hộ dân.

Điều này không chỉ quyết định tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng KCN mà còn tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, khai thác hiệu quả lợi thế của Khu kinh tế mở Chu Lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Ông Lê Quang Triều, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho hay, tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp có tổng diện tích 417ha, đến nay đã hoàn thành GPMB 385ha, đạt 92%.

Dự kiến đến cuối năm 2026, diện tích GPMB đạt 390ha, tương đương 94%; phần diện tích còn lại khoảng 27ha sẽ tiếp tục được giải quyết trong năm 2027. Về đầu tư hạ tầng, dự án đã thực hiện 795,8 tỷ đồng trên tổng vốn đăng ký 1.324 tỷ đồng, đạt 60%. KCN hiện thu hút 41 dự án với tổng vốn đăng ký 11.181 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 78%.

Nhiều khu công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng chưa bàn giao dứt điểm mặt bằng, gây khó trong việc đồng bộ hạ tầng.

Tại KCN Tam Anh 1, diện tích đã GPMB đạt 146,45/167,05ha, tương đương 87%. Dự án đã khởi công giai đoạn 1 với diện tích 52,6ha từ ngày 28/8/2026, hiện đang triển khai san nền, đường giao thông và hệ thống điện, nước.

KCN Tam Anh - An An Hòa đã GPMB được 118/435,8ha, đạt 27%. Nhà đầu tư đang triển khai các hạng mục san nền, mương thoát nước, trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xúc tiến thu hút doanh nghiệp thứ cấp. Theo đó, tại KCN Tam Thăng mở rộng đã thu hút 2 dự án FDI của Tập đoàn HS Hyosung với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD; KCN Tam Hiệp hiện có 41 dự án; KCN Bắc Chu Lai thu hút 34 dự án với tổng vốn đăng ký 10.344 tỷ đồng.

Việc nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các KCN cho thấy sức hút đầu tư của khu vực Chu Lai tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp, logistics và các ngành sản xuất có quy mô lớn.

Mặt bằng da beo gây khó cho việc đồng bộ hạ tầng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ triển khai một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Khó khăn nổi lên ở nhiều địa phương là thiếu quỹ đất tái định cư, vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính chưa thống nhất với hiện trạng sử dụng và một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện chủ đầu tư KCN Tam Anh 1 cho biết, dù tỷ lệ GPMB đã đạt 87%, dự án vẫn còn khoảng 17ha chưa giải phóng. Đáng chú ý, có hơn 50 thửa đất có chủ sử dụng đã chết, phải thực hiện các thủ tục thừa kế, ủy quyền và xác lập người đại diện, khiến việc lập phương án thu hồi đất gặp khó khăn.

Việc bàn giao đất không liên tục khiến việc thi công hạ tầng không đồng bộ. Ngoài ra, dự án cần khoảng 191 lô đất tái định cư nhưng quỹ đất trên địa bàn xã Tam Anh đã hết. Đây là trở ngại trực tiếp đối với việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

TP Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về bồi thường, GPMB tại các khu công nghiệp.

Tương tự, KCN Tam Anh - An An Hòa còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng; các vướng mắc liên quan nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp và di dời mồ mả chưa được giải quyết dứt điểm. Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc bố trí đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.

Tại KCN Tam Thăng mở rộng, công tác GPMB gặp khó do dữ liệu đất đai đã phê duyệt có nhiều sai sót so với hiện trạng sử dụng thực tế. Hiện còn 10 hộ chưa chấp hành phương án bồi thường với diện tích 0,88ha; một hộ đã nhận tiền nhưng chưa được bố trí đất tái định cư. Khoảng 110 hộ chưa được lập đầy đủ chính sách hỗ trợ và 137 hộ chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, các thủ tục đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số dự án cũng chưa được giải quyết kịp thời. Tại KCN Tam Thăng mở rộng, chủ đầu tư cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với giai đoạn I nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xác định giá đất cụ thể đối với giai đoạn II cũng chưa hoàn tất. Tình trạng tương tự về xác định thời gian miễn tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính còn xuất hiện tại một số KCN khác.

Đồng thời, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, khiến giá thị trường tăng cao, chênh lệch với giá liên sở. Tại KCN Bắc Chu Lai, một số gói thầu đã gia hạn nhưng vẫn không có nhà thầu tham dự, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tài chính, tái định cư; đẩy nhanh việc hoàn thiện các khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 và 5. Cùng với đó, phối hợp giữa các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong công tác bồi thường, GPMB. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch tập trung để tổ chức thi công.

Sáng cùng ngày, ông Phan Thái Bình làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các nhà đầu tư nhằm rà soát tiến độ triển khai 3 dự án khu đô thị động lực, quy mô lớn tại khu vực phía Nam thành phố. Trong đó, 3 dự án khu đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư, gồm: Khu đô thị Chu Lai; Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang. Cụ thể, dự án Khu đô thị Chu Lai có diện tích sử dụng đất 188,56ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng triển khai tại xã Núi Thành. Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.500 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 296,28ha tại phường Quảng Phú. Dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang có diện tích sử dụng đất khoảng 74,05ha, tổng mức đầu tư 3.069 tỷ đồng. Ông Phan Thái Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với Khu đô thị Chu Lai, thành phố yêu cầu nhà đầu tư phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Trường hợp bất khả kháng, dự án phải được khởi công vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/2027) hay trễ nhất là dịp 30/4/2027.