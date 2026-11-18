Học sinh tham gia thi đấu cờ vua, góp phần rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung và tính kiên trì. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Đa dạng sân chơi từ đô thị đến miền núi

Tại Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê), các hoạt động thể dục thể thao được duy trì thường xuyên thông qua những giải đấu, hội thi cấp trường.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, các nội dung thi đấu tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia, trong đó, môn việt dã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Em Nguyễn Cát Tiên (học sinh lớp 5/8) hào hứng chia sẻ: “Em rất vui khi nhà trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Em đăng ký tham gia môn bơi cự ly 100m và đạt giải”.

Thông qua các hoạt động thi đấu, học sinh có cơ hội thử sức, phát huy năng khiếu và thêm động lực tập luyện thể thao.

Học sinh Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê tham gia thi đấu môn bơi. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Xuân) với quy mô hơn 5.014 học sinh và Trường Tiểu học Lê Lai (phường Ngũ Hành Sơn), hoạt động thể thao được tổ chức song song với nhiệm vụ dạy và học.

Cô Ngô Thị Bích Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho rằng, hoạt động thể thao giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, tăng cường sự gắn bó giữa thầy và trò, đồng thời hình thành lối sống lành mạnh.

Phong trào thể thao văn hóa học đường cũng được triển khai tại các địa bàn miền núi. Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Hiệp Đức), Giải thể thao học sinh năm học 2026 - 2027 thu hút 42 tập thể lớp với hơn 600 vận động viên nhí tham gia.

Các em tham gia tranh tài ở 5 bộ môn: bơi lội, bóng đá mini, cầu lông, bóng bàn và cờ vua.

Cô Võ Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong khuôn khổ giải đấu, ở môn cờ vua, các em phải vận dụng tư duy logic; trong khi môn bóng bàn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo. Dù ở nội dung nào, học sinh cũng đều thể hiện tinh thần trung thực và quyết tâm cao.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Hiệp Đức) tham gia môn thi bóng bàn. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Đánh giá về phong trào thể thao học đường, ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, thời gian qua, các hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về quy mô lẫn hình thức tổ chức.

Nội dung thi đấu ngày càng đa dạng, mở rộng từ các môn truyền thống như bóng đá, cầu lông đến bơi lội, cờ vua và các câu lạc bộ năng khiếu.

Theo ông Thụy, thể thao học đường là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Quá trình tập luyện, thi đấu giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và kỹ năng làm việc nhóm, qua đó phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Để phong trào tiếp tục phát triển bền vững, ngành giáo dục và các nhà trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể nhằm duy trì thói quen vận động thường xuyên cho học sinh.

Không dừng lại ở việc tạo sân chơi vui khỏe, các hoạt động thể thao học đường còn góp phần hình thành thói quen vận động, rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và khả năng hợp tác cho học sinh.

Việc duy trì, đa dạng hóa các hoạt động này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất mà còn tạo môi trường để mỗi học sinh phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tinh thần. Qua đó, thể thao thực sự trở thành một phần thiết thực trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục năng động, toàn diện và giàu tính trải nghiệm.