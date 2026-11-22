Một tiết mục văn nghệ tại hội thi. Ảnh: TT.

Tại vòng chung khảo, 11 tiết mục văn nghệ tiêu biểu được tuyển chọn từ các đơn vị, khối phố trên địa bàn phường đã mang đến chương trình không khí sôi nổi, nhiều màu sắc. Các tiết mục đa dạng về thể loại như múa tập thể, múa hiện đại, hát múa, tốp ca, đơn ca kết hợp múa phụ họa.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc, các tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư về nội dung, trang phục và đạo cụ. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo cũng như niềm đam mê văn hóa, văn nghệ của cán bộ và nhân dân tại các khu dân cư.

Không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, hội thi còn là dịp để các đơn vị, khối phố giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và khả năng sáng tạo. Qua đó, góp phần khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua hội thi, địa phương có thêm điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu, từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào văn nghệ quần chúng. Đây cũng là hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa những nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Ban tổ chức phường Tam Kỳ trao giải Ba các đơn vị tham dự hội thi. Ảnh: CĐ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đơn vị. Trong đó, giải Nhất thuộc về khối phố Mỹ An; giải Nhì thuộc về khối phố 2 và Mỹ Bắc; giải Ba thuộc về khối phố 1, Mỹ Hòa và khối phố 3. Năm giải Khuyến khích được trao cho các khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam, Mỹ Trung, Xuân Tây và khối phố 4.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng, xây dựng phường Tam Kỳ ngày càng văn minh, giàu bản sắc.