Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (thứ nhất từ trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường THCS Nguyễn Huệ.

Tại Trường THCS Nguyễn Huệ, buổi lễ có sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Tại buổi lễ, thầy và trò đã cùng ôn lại chặng đường 51 năm xây dựng, trưởng thành kể từ khi thành lập vào năm 1975. Trải qua hơn nửa thế kỷ, hội đồng sư phạm nhà trường qua các thời kỳ đã luôn nỗ lực phấn đấu, gặt hái nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2008-2009), Cờ thi đua của Chính phủ (năm học 2023-2024) cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT và UBND thành phố.

Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng.

+ Cùng ngày, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm kết hợp đánh dấu cột mốc 40 năm phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Long - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định vai trò không thể thay thế của người thầy trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Thời gian tới, bám sát các nghị quyết của Trung ương và chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường sẽ tập trung tuyển dụng tiến sĩ, đào tạo giảng viên theo Đề án 89, xây dựng hệ thống KPI và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Bên cạnh việc số hóa tối thiểu 60% quy trình quản trị và học liệu trên hệ thống LMS, thí điểm AI gắn với liêm chính học thuật, trường phấn đấu tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, giảng viên khoảng 10% và chuẩn bị cho cơ sở mới tại Hòa Quý (dự kiến hoàn thành cuối năm 2027).

Dịp này, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của trường nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.

Thừa ủy quyền, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Toàn trao Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

+ Tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), lãnh đạo nhà trường cho biết năm học vừa qua, công tác tuyển sinh đại học chính quy đạt 100% chỉ tiêu với điểm chuẩn ở mức cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo bứt phá với 430 công bố khoa học (trong đó có 109 bài thuộc danh mục Web of Science/Scopus), cùng hàng loạt chương trình kết nối doanh nghiệp và đào tạo khởi nghiệp cho các địa phương, trường THPT. Ngoài ra, nhà trường đã trao gần 31,4 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập cho 2.029 sinh viên; các doanh nghiệp cũng hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của trường được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ GD-ĐT và danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cấp Trung ương.

+ Sáng cùng ngày, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng cũng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm học vừa qua ( 2025-2026) là năm đầu tiên trường triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhà trường đặc biệt chú trọng đổi mới quản trị linh hoạt và phát huy tính tự chủ. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số với việc áp dụng 100% học bạ số, sổ điểm điện tử và ứng dụng AI vào soạn giảng. Với những nỗ lực này, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố; Liên Đội và Chi Đoàn trường đều được khen thưởng dẫn đầu. Đặc biệt, trường có 1 giáo viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều cá nhân được UBND thành phố, Sở GD-ĐT khen thưởng.