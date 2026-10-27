Đà Nẵng sôi động mùa lễ hội cuối năm 2026

Nhiềuđiểm hẹn văn hóa, nghệ thuật và di sản

Mùa du lịch cuối năm 2026, Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, di sản, nghệ thuật và lễ hội tại nhiều địa điểm, từ bảo tàng, phố cổ, khu đền tháp đến không gian ven sông, ven biển và khu vực miền núi. Du khách có thể kết hợp tham quan di sản, khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các hoạt động giải trí trong cùng hành trình.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, sự kiện giới thiệu hơn 20 hoạt động, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối sáng tạo.

Quy tụ nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á, DACC 2026 hướng đến kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại. Qua đó, di sản được tiếp cận bằng những góc nhìn mới, góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác và phát triển hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.

Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11

Từ ngày 18 đến 24.11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Cung Thể thao Tiên Sơn, các cơ sở văn hóa tại Hội An, Mỹ Sơn, Khâm Đức và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức với quy mô cấp thành phố, lấy cộng đồng dân cư làm địa bàn trọng tâm, người dân là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Các hoạt động tập trung giới thiệu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, nghề truyền thống và thực hành di sản.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, diễn ra từ 19h30 đến 22h30 ngày 23.11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng và những gương mặt trẻ của âm nhạc Việt Nam. Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng cao” dự kiến diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 26.11 tại xã Khâm Đức, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân khu vực phía tây thành phố.

Ở khu vực miền núi, Lễ cúng Thần Núi của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng tại xã Trà Linh dự kiến tổ chức ngày 16.11. Du khách có dịp tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng, hòa tấu cồng chiêng và thưởng thức những điệu múa truyền thống, qua đó khám phá đời sống văn hóa cộng đồng địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” được biểu diễn định kỳ với khung giờ 9h00 và 14h45 vào ngày 15 dương lịch hàng tháng

Trong khi đó, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” tiếp tục được biểu diễn định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, với hai khung giờ 9h và 14h45 trong tháng 11 và tháng 12. Chương trình gồm ba phần: “Dòng chảy thời gian” với những điệu múa dân gian gắn với đời sống người Chăm; dân ca Chăm Ponai gửi gắm ước vọng về bình an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ; và điệu múa đội Ciet trong phần “Lên tháp”, tái hiện nét đẹp văn hóa, nghi lễ Chăm.

Hội An rực rỡ với lễ hội đèn lồng và các hoạt động di sản

Từ ngày 20.11 đến 5.12, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển” sẽ diễn ra tại phường Hội An.

Chương trình gồm hội thảo quốc gia “Đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng”; trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản Văn hóa Thế giới Hội An; trưng bày văn khắc Hán Nôm Hội An và chuyên đề “Không gian xưa”.

Cùng với đó là lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An, lễ kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới và 40 năm thành lập đơn vị.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An - Sắc màu Di sản” dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6.12 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ.

Lễ hội hướng đến tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và mở rộng không gian sáng tạo văn hóa. Nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ được tổ chức như sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, workshop hướng dẫn chế tác đèn lồng, chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản” và hoạt động “Minh đăng dạ hành”...

Không gian trải nghiệm, giao lưu sáng tạo và ẩm thực cũng góp phần tạo thêm điểm dừng chân cho du khách. Bên cạnh đó, tọa đàm “Nghề thủ công Hội An trong diễn trình hội nhập và sáng tạo” là dịp trao đổi về việc gìn giữ, phát huy giá trị nghề truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An - Sắc màu di sản”, sẽ diễn ra từ ngày 3.12 - 6.12

Đón năm mới với chuỗi sự kiện từ đô thị đến miền núi

Christmas Market - Chợ phiên Giáng sinh dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6.12 tại Ariyana Đà Nẵng, với hơn 80 gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương, quà tặng thủ công, đồ trang trí Giáng sinh và ẩm thực Á - Âu. Du khách còn có thể thưởng thức rượu vang nóng và các tiết mục nghệ thuật mang không khí lễ hội cuối năm.

Khép lại năm 2026 và mở đầu năm 2027, Lễ hội Chào năm mới dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, các sàn cảnh quan phía bắc cầu Rồng cùng nhiều địa điểm thuộc các phường Hội An, Hội An Đông, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ và Hương Trà…

Chuỗi hoạt động dự kiến gồm chương trình khai mạc, không gian “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”, không gian ẩm thực, chương trình “Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h00”, các điểm check-in, không gian ước nguyện năm mới, giải chạy “Thắp sáng sông Hàn” và những chương trình biểu diễn của các ban, nhóm nhạc.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến tổ chức ngày 31.12 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang. Ngày 1.1.2027, Da Nang Concert dự kiến diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ cùng hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng quy mô lớn.

Sự đa dạng về không gian và loại hình sự kiện tạo điều kiện để du khách lựa chọn hành trình theo sở thích, từ khám phá di sản, trải nghiệm văn hóa cộng đồng đến thưởng thức nghệ thuật và hòa mình vào không khí đón năm mới.

Lễ hội Chào năm mới sẽ diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027

Chủ động lịch trình theo diễn biến thời tiết

Bên cạnh lịch sự kiện, thời tiết là yếu tố cần được quan tâm khi lên kế hoạch du lịch Đà Nẵng vào những tháng cuối năm.

Theo bản tin dự báo thời tiết điểm đến của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát hành ngày 26.10.2026, trong giai đoạn từ ngày 26.10 đến 26.11, thời tiết được dự báo tương đối mát mẻ; mưa có thể xuất hiện tại một số nơi vào ban đêm và sáng sớm, trong khi buổi chiều có khả năng giảm mây, hửng nắng nhẹ. Một số đợt không khí lạnh có thể gây giảm nhiệt, kèm theo mưa và gió.

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể ưu tiên các hoạt động ngoài trời, tham quan di sản, khám phá không gian văn hóa hoặc trải nghiệm các khu vui chơi giải trí. Khi có mưa hoặc không khí lạnh, các điểm tham quan trong nhà như bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, không gian ẩm thực và mua sắm đặc sản là những lựa chọn phù hợp. Du khách cũng có thể dành thời gian nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.

Đối với các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tour du lịch trên biển và tại khu vực miền núi, du khách cần theo dõi thông báo của đơn vị tổ chức, tuân thủ hướng dẫn an toàn tại điểm đến. Việc liên hệ trước với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú để cập nhật tình hình hoạt động cũng giúp chủ động điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

Với chuỗi sự kiện trải dài từ cuối tháng 10.2026 đến những ngày đầu năm 2027, Đà Nẵng mở thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa, di sản, lễ hội với kế hoạch tham quan phù hợp thời tiết sẽ góp phần mang đến hành trình cuối năm đa dạng và thuận tiện hơn.