Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp 86 nhân khẩu xã Trà Leng đến nơi an toàn

Mưa lớn khiến cho các tuyến đường vào nhiều ngôi làng bị sạt lở, giao thông gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 15h ngày 10/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 19 hộ đồng bào với tổng số 86 nhân khẩu tại các điểm sạt lở ở 3 thôn đến nơi,an toàn.

Tại thôn Tak Xoai, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 43 khẩu. Tại thôn Moang Roang sơ tán khẩn cấp 4 hộ và 20 khẩu. Tại Thôn Trà Dơn sơ tán khẩn cấp 23 người tại khu vực Khu dân cư Tak Qúa đến nơi an toàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng, 19 hộ đồng bào với 86 nhân khẩu phải di tản khẩn cấp nói trên có nhà ở gần khu vực sạt lở núi, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đến thời điểm này trên địa bàn xã Trà Leng chưa ghi nhận trường hợp tử nào bị tử vong, chưa có nhà ở nào bị hư hại do mưa lũ gây ra.

Mưa lớn khiến mái taluy dương dài 27 m tại khu thể thao thôn Trà Dơn, xã Trà Leng bị sạt lở, với khối lượng khoản 648m³.

Mưa lớn còn khiến cho các tuyến đường vào làng Ông Hành, làng Ông Tuấn, làng Ông Văng, làng Ông Thái (thôn Sar Chỉa 3) bị sạt lở nhiều điểm trên chiều dài gần 100m, gây khó khăn cho giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết trước mùa mưa lũ năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng đã phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự xã mua sắm trang thiết bị, vật tư cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2026 với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Xã Trà Leng đã trang bị đầy đủ áo mưa, ủng, mũ, đèn pin cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

Xã Trà Leng đã thông báo, yêu cầu các tạp hóa, hộ kinh doanh buôn bán và nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Triển khai dự trữ lương thực tại 03 thôn khó khăn về giao thông và có nguy cơ cao bị sạt lở, cô lập tại thôn Moang Roang, thôn Sar Chỉa và thôn Tak Cleng mỗi thôn 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm để kịp thời cấp phát cho đồng bào, không để đồng bào bị thiếu ăn trong những ngày mưa lũ.

Mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng tiếp tục triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đến tất cả các khu dân cư.

Duy trì 24/24 công tác chỉ huy phòng thủ dân sự, sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra ./.