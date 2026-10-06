Đà Nẵng sơ kết công tác nội chính Đảng 9 tháng đầu năm

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh chủ trì hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Võ Công Chánh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 3 hội nghị phổ biến, quán triệt 4 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 8 văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến lĩnh vực nội chính Đảng; ban hành 105 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác nội chính.

Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố ban hành 207 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức 3 phiên họp và 8 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo chương trình công tác.

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.CÔNG

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh nhấn mạnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Trung ương và Thành ủy; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, chú trọng những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung rà soát, phân loại, theo dõi các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, liên quan đến dự án, đất đai, bất động sản; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, không để phát sinh tình trạng tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự.

Về cải cách tư pháp, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh yêu cầu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và nhân dân.