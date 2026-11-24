Những kết quả khả quan

Đến thăm gia đình anh Dương Công Quyền ở thôn Địch Tây (xã Tiên Phước), chúng tôi ấn tượng với khu trang trại được đầu tư bài bản. Theo giới thiệu của anh Quyền, chúng tôi được biết, toàn bộ khu vườn có diện tích khoảng 5ha, với 500 cây măng cụt, trồng xen khoảng 1.000 cây ca cao, chăn nuôi 50 con dê. Để tiết kiệm điện, nước và giảm công lao động, gia đình anh Quyền đã chủ động ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất như: Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ bơm tưới, đầu tư hệ thống tưới tự động đến từng gốc cây. Đặc biệt, anh Quyền thực hiện việc ghi chép và quản lý các thông tin: Khu vực nào trồng măng cụt; thời điểm chăm sóc, bón phân, xử lý sâu bệnh; lượng vật tư sử dụng; tình hình nguồn nước và tưới; chi phí sản xuất; tình hình sinh trưởng của cây; số lượng và tình hình chăn nuôi dê... thành dữ liệu của khu vườn.

Cây sầu riêng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Đông Giang.

Hiện nay, Tiên Phước là một trong những địa phương chủ lực trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại của TP Đà Nẵng. Tổng diện tích kinh tế vườn toàn xã đạt hơn 1.768ha, trong đó có 1.317 hộ có diện tích vườn từ 1.000m2 trở lên, 136 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu, với các loại cây trồng chủ lực, tạo dựng được thương hiệu trên địa bàn như: Măng cụt (248ha), lòn bon (109ha), cau (169ha), bưởi da xanh (49ha), sầu riêng (31ha), hồ tiêu (26,5ha)... Thu nhập bình quân đối với kinh tế vườn trên địa bàn xã khoảng 170 triệu đồng/ha, đóng góp khoảng 42% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã. Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước cho biết: Thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù thời gian qua đã tạo động lực để người dân cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.

Sau sáp nhập, TP Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp và dược liệu; trong đó vườn và trang trại với số lượng rất lớn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có hơn 150.000 vườn, trang trại. Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố có gần 1.900 vườn và 20 trang trại được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của địa phương. Qua đó, chủ vườn, chủ trang trại có thêm điều kiện đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế đồng bộ, bài bản. Nhiều mô hình đã ứng dụng hệ thống quản lý các khâu sản xuất, chăn nuôi điều khiển qua điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, toàn thành phố có hơn 220 vườn, trang trại có tiềm năng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm và khoảng 1.600 vườn đã tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Mặc dù phần lớn các vườn, trang trại vẫn đang trong giai đoạn chưa cho thu hoạch do chủ yếu trồng cây dài ngày, song cũng đã có một số vườn bắt đầu cho thu hoạch với giá trị thu nhập bình quân 30-100 triệu đồng/năm, các trang trại đạt 200-300 triệu đồng/năm. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục nhân rộng, phát triển trong thời gian tới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại của TP Đà Nẵng còn những hạn chế như: Quy mô sản xuất của phần lớn hộ, vườn và trang trại còn nhỏ; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là giao thông nội vùng, thủy lợi, điện, nước, cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến; việc ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất còn chưa đồng đều; dữ liệu về vùng sản xuất, sản phẩm, sản lượng và thị trường chưa được kết nối, khai thác hiệu quả; liên kết giữa hộ sản xuất, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thật sự ổn định; tỷ lệ sản phẩm được sơ chế, chế biến sâu và tiêu thụ thông qua các kênh phân phối ổn định còn hạn chế... Đồng chí Vũ Thị Bích Hậu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nhìn nhận: Đà Nẵng không thiếu nền tảng sản xuất, chủ thể hay sản phẩm. Điểm cần giải quyết trong giai đoạn tới không còn chủ yếu là mở rộng số lượng mô hình, mà là nâng chất lượng của mô hình phát triển. Trọng tâm phải chuyển sang tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, tăng tỷ lệ chế biến, mở rộng thị trường và sử dụng dữ liệu để nâng hiệu quả quản trị.

Tại Hội thảo "Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại TP Đà Nẵng" do UBND TP Đà Nẵng tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất, thành phố cần tổ chức lại không gian sản xuất theo lợi thế và khả năng tạo giá trị của từng vùng, theo chuỗi giá trị và lấy thị trường làm điểm xuất phát; chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và chuyển từ báo cáo bằng dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu. Đối với ứng dụng khoa học-công nghệ, cần chuyển từ mô hình trình diễn sang mô hình có khả năng kiểm chứng tác động. Có thể xây dựng “vườn số”, “trang trại số”, nhưng không nên đánh giá bằng số thiết bị đã lắp đặt, số tài khoản được cấp hay số mã QR được tạo ra. Mỗi mô hình phải có đường cơ sở trước khi can thiệp và sử dụng cùng hệ thống chỉ số để đánh giá sau một hoặc một số chu kỳ sản xuất.

Người dân xã Sông Vàng thu hoạch chè trên nông trường. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại không chỉ nhằm nâng cao năng suất và giá trị nông sản, mà cần khai thác thêm giá trị từ cảnh quan, sản phẩm, văn hóa và trải nghiệm nông nghiệp. Trong đó, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn và các chương trình tham quan, trải nghiệm tại nhà vườn, trang trại là hướng đi thiết thực. Chuyển đổi số là công cụ để số hóa điểm đến, sản phẩm, câu chuyện và hành trình, đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường khách du lịch. Đà Nẵng có hệ sinh thái sản xuất đa dạng: Vườn cây, vùng rau, sen, cây ăn quả, quế, dược liệu, sâm Ngọc Linh... Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn và các tour trải nghiệm gắn với sinh kế cộng đồng. Đồng chí Trần Quý Tấn, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) cho rằng: Để chuyển những tài nguyên sản xuất sẵn có thành sản phẩm du lịch, cần chuẩn hóa nhà vườn, trang trại thành sản phẩm du lịch; số hóa sản phẩm để doanh nghiệp và du khách có thể “tìm-chọn-đặt mua”...