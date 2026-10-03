Đà Nẵng số hóa kinh tế vườn, trang trại để tạo động lực tăng trưởng mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng cho biết, TP Đà Nẵng xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực cốt lõi để nâng cao năng suất, chất lượng và tạo dư địa tăng trưởng mới. Toàn thành phố hiện có hơn 150.000 vườn, trang trại với nhiều sản phẩm đặc trưng, dược liệu có giá trị như măng cụt, lòn bon, sầu riêng, hồ tiêu, sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích... Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với thị trường. Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 124.000 hộ kinh doanh; trong đó khoảng 25.000 hộ được hỗ trợ ứng dụng các giải pháp cụ thể, đưa sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử. Đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng chuyển đổi số đến khu vực nhà vườn, trang trại. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm, chuyển đổi số sẽ giúp các hộ sản xuất quản lý tốt hơn quá trình sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về những điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng và giải pháp phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới; phát triển du lịch cộng đồng nông thôn; liên kết tổ chức các tour trải nghiệm tại trang trại, nhà vườn; kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số và xây dựng mô hình kinh tế vườn, trang trại số. Một trong những hướng được quan tâm là kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Các nhà vườn, trang trại không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, qua đó mở rộng nguồn thu và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tiên Phước khẩn trương tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, giải pháp công nghệ được trao đổi tại hội thảo, tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành các chính sách, định hướng cụ thể hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số.

Sở KH&CN được giao xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các giải pháp chuyển đổi số đã ký kết với các doanh nghiệp đồng hành dành cho chủ nhà vườn, trang trại, bảo đảm có sản phẩm cụ thể, kết quả rõ ràng và có thể đo lường. Đồng thời, hoàn thiện và từng bước triển khai rộng rãi cơ sở dữ liệu, bản đồ số nhà vườn, trang trại trên địa bàn; tổ chức thống kê, giám sát kết quả thực hiện theo từng xã, phường trên hệ thống IOC và báo cáo định kỳ UBND thành phố. Đối với các địa phương, đồng chí Hồ Quang Bửu yêu cầu xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo UBND xã và cán bộ phụ trách trực tiếp triển khai chuyển đổi số cho các chủ nhà vườn, trang trại; chủ động tuyên truyền, lựa chọn, lập danh sách những hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã có nhu cầu để phối hợp triển khai theo từng đợt. Riêng xã Tiên Phước cần phát huy vai trò tiên phong, triển khai tích cực, tạo mô hình có hiệu quả thực tế để lan tỏa, nhân rộng đến các xã, phường khác trên địa bàn thành phố. Đối với doanh nghiệp công nghệ số, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị tiếp tục đồng hành lâu dài với nông dân, bố trí nhân lực đầu mối phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tích cực triển khai các nội dung đã ký kết, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với nông dân, chủ trang trại và hợp tác xã, Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu đề nghị mạnh dạn thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Sự chủ động của người dân được xác định là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Dịp này, Sở KH&CN, Sở Công Thương TP Đà Nẵng và UBND xã Tiên Phước cùng 14 doanh nghiệp công nghệ số ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung tập trung vào hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất dựa trên dữ liệu số; cung cấp nền tảng quản trị, điều hành nhà vườn xanh, nhật ký sản xuất điện tử; truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuyên chuỗi và kết nối du khách trong, ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm tại các nhà vườn, trang trại.