Đà Nẵng: Số ca mắc cúm tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhi mắc cúm. Ảnh: TRÂM ANH

Gia tăng bệnh nhân cúm nhập viện

Khoảng hai tuần qua, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc cúm A tăng mạnh, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 trường hợp. BSCKII Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới của bệnh viện, cho biết khoa đang điều trị nội trú cho hơn 57 bệnh nhi.

Đáng chú ý là trường hợp một bệnh nhi khoảng 8 tháng tuổi có bệnh nền suy tủy xương, bị biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp và phải thở oxy. Hiện trẻ đang được điều trị đồng thời cả cúm, viêm phổi lẫn bệnh nền, kết hợp truyền hồng cầu và tiểu cầu hằng ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, cúm mùa thường gia tăng vào thời điểm thu đông, phần lớn người bệnh sẽ hồi phục sau 5-7 ngày. Dù vậy, các nhóm đối tượng như trẻ dưới 5 tuổi (đặc biệt là dưới 2 tuổi), người có bệnh nền, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai (nhất là trong 3 tháng cuối) và phụ nữ trong vòng 2 tuần sau sinh có nguy cơ chuyển biến nặng cao hơn.

Trẻ nhỏ là một trong những nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc cúm. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: TRÂM ANH

Tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, số ca mắc cúm A cũng tăng mạnh, với khoảng 20 trường hợp nhập viện cấp cứu mỗi ngày. Thống kê từ Phòng khám và Khoa Cấp cứu cho thấy, bệnh nhân chủ yếu là trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân và nhân viên văn phòng.

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, giảm oxy máu, co giật hoặc rối loạn tri giác. BSCKI Huỳnh Quang Sang, Khoa Cấp cứu, chia sẻ bệnh viện từng tiếp nhận một bé 20 tháng tuổi có tiền sử sốt cao co giật. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt 40-41 độ C, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt và liên tục lên cơn co giật.

Một trường hợp khác là cụ bà 89 tuổi có bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính, nhập viện do khó thở dữ dội, chỉ số SpO2 giảm còn 80% và không đáp ứng với liệu pháp khí dung tại nhà. Bệnh nhân lập tức được chuyển đến khoa hồi sức tích cực, cho thở oxy dòng cao và điều trị phối hợp bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm cùng thuốc giãn phế quản.

Những dấu hiệu cảnh báo không được bỏ qua

Nhiều ca bệnh ban đầu chỉ có triệu chứng cúm thông thường nhưng chuyển biến rất nhanh. Đơn cử, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh từng tiếp nhận một bệnh nhi 12 tuổi sốt cao do cúm A, sau đó rơi vào trạng thái rối loạn tri giác và nói sảng suốt gần 24 giờ. Các bác sĩ đã theo dõi biến chứng bệnh não hoại tử cấp tính liên quan đến cúm A, đồng thời tiến hành các xét nghiệm và chẩn đoán chuyên sâu.

Một trường hợp khác là nam công nhân mắc cúm A, dù sốt cao vẫn xin về nhà tự theo dõi. Đến đêm, dù đã uống thuốc hạ sốt trước đó một tiếng, bệnh nhân vẫn sốt tới 40 độ C, kèm theo chóng mặt, nôn mửa dữ dội và khó thở. Nhờ liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng được bệnh viện cung cấp trước đó, bệnh nhân đã được xe cứu thương đưa trở lại viện kịp thời.

Bệnh nhân có dấu hiệu cúm nặng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Trong ảnh: Bệnh nhân điều trị cúm tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh. Ảnh: TRÂM ANH

Bác sĩ Huỳnh Quang Sang khuyến cáo người lớn cần đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng: khó thở, thở nhanh, đau tức ngực; sốt trên 39 độ C kéo dài và khó hạ; tím tái môi hoặc đầu ngón tay; chóng mặt nghiêm trọng, lú lẫn hoặc mất tỉnh táo. Đặc biệt, người có bệnh nền cần đi khám ngay khi thể trạng có dấu hiệu suy giảm.

Đối với trẻ em, các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bao gồm: thở nhanh, rút lõm lồng ngực, khó thở; sốt cao kéo dài, co giật, lờ đờ, li bì; nôn trớ liên tục, bỏ bú hoặc không thể uống nước; thở khò khè và da tái xanh.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh lưu ý thêm, dịch sốt xuất huyết cũng đang vào mùa với một số biểu hiện ban đầu dễ gây nhầm lẫn với cúm. Người bệnh sốt cao liên tục từ 2-3 ngày không giảm, mệt mỏi nhiều, đau bụng, nôn ói hoặc có dấu hiệu xuất huyết cần đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác.

Với các trường hợp nhẹ và không thuộc nhóm nguy cơ cao, người bệnh có thể tự theo dõi tại nhà, nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn. Ngược lại, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đi khám sớm nếu bị sốt cao, có triệu chứng đường hô hấp hoặc từng tiếp xúc với người mắc cúm.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nên được tiêm vắc-xin cúm và nhắc lại hằng năm. Khi số ca bệnh tăng cao, các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thuộc nhóm nguy cơ nên hạn chế đến những nơi đông người.

Để phòng bệnh hiệu quả, người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng và thường xuyên khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc. Nếu trong nhà có người mắc cúm, cần hạn chế tiếp xúc gần, tránh dùng chung đồ dùng cá nhân; cả người bệnh và người chăm sóc đều phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Theo Bộ Y tế, các nhóm đối tượng có nguy cơ chuyển biến nặng khi mắc cúm bao gồm: người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai (đặc biệt là trong 3 tháng cuối) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần; người có bệnh nền (tim mạch, phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường); người bị suy giảm miễn dịch. Những trường hợp này, hoặc bất kỳ ai có dấu hiệu bệnh trở nặng, cần chủ động liên hệ hoặc đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.