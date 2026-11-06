Đà Nẵng siết quản lý dạy thêm, học thêm, tăng cường bảo đảm an toàn trường học

Đà Nẵng siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

Thời gian qua, công tác quản lý giáo dục và bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những vấn đề cần chấn chỉnh, từ tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định tại một số địa bàn đến các nguy cơ mất an toàn liên quan đến thiên tai, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và những rủi ro trên không gian mạng.

Trước tình hình này, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường trách nhiệm quản lý, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Tại Công văn số 11536/UBND-KGVX về chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành Giáo dục tập trung rà soát, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành.

Công tác quản lý dạy thêm, học thêm được Đà Nẵng tăng cường nhằm xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thành phố đặt yêu cầu quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Các trường phải tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên thuộc phạm vi phụ trách, không để xảy ra tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định.

Cùng với việc chấn chỉnh từ bên trong các cơ sở giáo dục, công tác kiểm tra cũng được yêu cầu thực hiện quyết liệt hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả xử lý phải được công khai theo quy định.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu thiết lập, công khai và duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng dạy thêm, học thêm. Những thông tin thuộc thẩm quyền phải được xem xét, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền cần chuyển đến cơ quan chức năng để giải quyết.

Không chỉ riêng ngành Giáo dục, thành phố còn phân công trách nhiệm cụ thể cho nhiều cơ quan liên quan nhằm kiểm soát hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường trên nhiều phương diện.

Trong đó, Công an thành phố phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, địa điểm tổ chức dạy thêm. Sở Xây dựng rà soát điều kiện về quy hoạch, trật tự xây dựng, an toàn chịu lực và công năng sử dụng của các công trình được sử dụng làm địa điểm dạy thêm.

Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế phối hợp kiểm tra, giám sát điều kiện y tế trường học, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm.

Đặc biệt, trách nhiệm quản lý được giao trực tiếp cho chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn; đồng thời thiết lập, công khai các kênh tiếp nhận thông tin để người dân phản ánh những dấu hiệu vi phạm.

Chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ học sinh trong và ngoài nhà trường

Cùng với việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh thiên tai, mưa bão diễn biến phức tạp, trong khi các nguy cơ về tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc, mất an toàn trên không gian mạng và những sự cố học đường vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng biên giới.

Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, trường học tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 15/9/2026 của UBND thành phố về bảo đảm an toàn trường học giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh quản lý dạy thêm, Đà Nẵng chú trọng bảo đảm an toàn trường học, tạo môi trường học tập lành mạnh cho học sinh. (Ảnh minh họa)

Việc thực hiện kế hoạch này không chỉ dừng ở yêu cầu chuyên môn mà còn được xác định là tiêu chí cốt lõi để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, trường học.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, các cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, gia cố trường lớp, cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy đổ và di dời tài sản, hồ sơ đến nơi an toàn. Các trường cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Đặc biệt, tại những khu vực miền núi, biên giới có nguy cơ sạt lở, lũ quét hoặc các vùng trũng thấp dễ ngập lụt, nhà trường phải căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng phương án tổ chức dạy và học trong trường hợp học sinh không thể đến trường.

Thành phố cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc không bảo đảm an toàn.

Tăng kỹ năng tự bảo vệ, siết trách nhiệm nhà trường và gia đình

Bên cạnh các giải pháp về cơ sở vật chất và ứng phó thiên tai, công tác giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được thành phố đặc biệt lưu ý.

Các cơ sở giáo dục phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải trong sinh hoạt, học tập và các hoạt động ngoài nhà trường.

Đối với phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước, các trường cần rà soát, cắm biển cảnh báo tại ao, hồ, hố nước sâu, khu vực công trình đang thi công trong và xung quanh trường học; đồng thời nhắc nhở học sinh không bơi lội, vui chơi tại những địa điểm nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ.

Công tác phòng ngừa ngộ độc cũng được đặt ra với những yêu cầu cụ thể. Học sinh cần được hướng dẫn không tự ý sử dụng các loại quả lạ, lá cây rừng, nấm không rõ nguồn gốc hoặc thực phẩm không bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động ngoại khóa, dã ngoại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Học sinh tham gia hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn trường học tại Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, các trường phải siết chặt việc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là bảo vệ học sinh trên môi trường mạng. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh; giúp học sinh nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hành vi bắt nạt trên không gian mạng, tin giả, thông tin độc hại và nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm xấu.

Cùng với đó, việc giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng phải được chú trọng, nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Để các biện pháp phát huy hiệu quả, thành phố yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, trường học trực tiếp phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên theo phân cấp quản lý.

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn tâm lý cũng cần được phát huy, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, theo dõi học sinh ngoài giờ lên lớp.

Việc siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm cùng với tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý giáo dục tại Đà Nẵng. Trong đó, không chỉ dừng ở việc ban hành quy định hay phân công trách nhiệm, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào sự chủ động của từng cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương và sự phối hợp của gia đình. Bởi hơn hết, một môi trường giáo dục lành mạnh không chỉ cần kỷ cương trong dạy và học mà còn phải bảo đảm mỗi học sinh được học tập, sinh hoạt trong điều kiện an toàn.