Đà Nẵng siết kiểm soát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm giả

Các nhóm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được bày bán tại thị trường, cần được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và chất lượng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 9966/UBND-KGVX, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo chỉ đạo, Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng được giao sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra, hậu kiểm, trong đó ưu tiên những cơ sở và nhóm sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Việc quản lý được yêu cầu thực hiện xuyên suốt từ rà soát cơ sở đến kiểm tra sau khi hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra. Các ngành cũng phải tăng cường trao đổi thông tin đối với những cơ sở thuộc phạm vi quản lý của nhiều đơn vị, hạn chế bỏ sót hoặc chồng chéo trong kiểm tra.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý các cơ sở đã hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ, thông tin và tài liệu liên quan phải được chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực du lịch, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được đặt ra đối với các cơ sở có hoạt động ăn uống phục vụ du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc chấp hành quy định tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú có phục vụ ăn uống, khu, điểm du lịch và những cơ sở dịch vụ liên quan.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung cần được chú trọng trong bối cảnh hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ trực tiếp người dân và du khách.

Đối với ngành giáo dục, UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và giám sát công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Trọng tâm là bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, đơn vị cung cấp suất ăn và căng tin. Bên cạnh điều kiện chế biến, việc lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm cũng được đưa vào diện kiểm soát.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý những trường hợp không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, nhất là những cơ sở có nguy cơ cao.

Hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, hàng rong, hàng quà vặt cũng được tăng cường kiểm soát. Thành phố đặc biệt lưu ý các khu vực trước cổng trường học và nơi tập trung đông học sinh, nơi hoạt động kinh doanh thực phẩm diễn ra thường xuyên.

Các địa phương phải chủ động tổ chức kiểm tra, hậu kiểm; khi phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý.

Bên cạnh biện pháp kiểm tra, xử lý, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Sở Y tế được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại các ngành, địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.