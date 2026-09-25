Đà Nẵng: Siết chặt phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thu hồi Khu đất 29ha thuộc Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm sai phạm

Ngày 25/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; xem xét tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản; xử lý các dự án tồn đọng, tài sản, nhà đất dôi dư; việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026.

Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan liên quan và thành viên Tổ giúp việc.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo, cho biết: Qua báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã nỗ lực, chủ động triển khai 120/146 nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, cơ bản bảo đảm tiến độ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị các đại biểu phải nhìn thẳng vào một số vấn đề cụ thể. Thứ nhất, công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả. Việc nhận diện lĩnh vực, vị trí có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, chưa đi vào những khâu dễ phát sinh sai phạm.

Đề cập vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, giám sát.

“Quan điểm của chúng ta là phòng ngừa phải đi trước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất. Không thể để xảy ra sai phạm rồi mới phát hiện, xử lý”, đồng chí Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Về vấn đề lãng phí, đồng chí Lê Ngọc Quang nêu rõ cần được quan tâm đúng mức và quyết liệt hơn.

Theo đồng chí Lê Ngọc Quang, hiện nay, một số dự án tồn đọng, kéo dài; tài sản công, trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời; việc thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm toán còn chậm. Đây không chỉ là vấn đề quản lý tài sản công mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc khơi thông, giải phóng và đưa các nguồn lực vào phát triển.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phải xác định cụ thể nguồn lực đất đai, tài sản, dự án đã có nhưng để tồn đọng, kéo dài, không đưa vào khai thác hiệu quả cũng là lãng phí. Chống lãng phí phải gắn với khơi thông nguồn lực, biến nguồn lực đang bị “đóng băng” thành nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển thành phố.

Tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc; thu hồi tài sản; thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán còn chậm. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, ở một số nơi vẫn còn biểu hiện e ngại trách nhiệm, sợ sai, né tránh, đùn đẩy, ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu và xử lý công việc.

Tập trung nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành 26 nhiệm vụ còn lại, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu quán triệt nguyên tắc "5 rõ" (rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm) và chủ động tháo gỡ ngay các nguy cơ chậm tiến độ, tránh dồn việc cuối năm.

Tại phiên họp này, các đại biểu tập trung thảo luận 12 nội dung theo chương trình, trong đó tập trung tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh. Các vụ án, vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng, phức tạp. Việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và công tác thu hồi tài sản.

Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập vẫn chưa được sắp xếp, gây lãng phí. (Ảnh: ĐX)

Ban Chỉ đạo xác định, từ nay đến hết năm 2026 còn 26 nhiệm vụ được giao cần tiếp tục hoàn thành. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; đối với nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, phải kịp thời làm rõ nguyên nhân, điểm nghẽn và trách nhiệm để có giải pháp xử lý.

Về việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu tập trung xử lý bán đấu giá tài sản, kịp thời thu hồi tài sản đối với Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng; đồng thời chỉ đạo xử lý đối với khu đất 209 Trường Chinh; và đẩy nhanh thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vào đoàn công tác kiểm tra các vị trí xây dựng khu thương mại tự do tại phường Hải Vân. (Ảnh: ĐX)

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, sử dụng nhiều nguồn lực công và tài sản, công trình dôi dư sau sắp xếp, Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, từng tài sản; nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải tập trung xử lý ngay, nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Không để tài sản công bỏ không, xuống cấp; không để dự án kéo dài, làm ách tắc, lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản.

Đối với khu đất 29ha thuộc Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, Ban Chỉ đạo giao Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại với các chủ thể bị ảnh hưởng; trên cơ sở đó làm việc với các cơ quan Trung ương để xin ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chuyên ngành tăng cường phối hợp, chủ động nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng; chủ động triển khai cao điểm kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện các kiến nghị về kinh tế trong các kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố (hiện nay tỉ lệ thu hồi ngân sách nhà nước đối với các kiến nghị về kinh tế mới đạt 21%);

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thực hiện, thiếu trách nhiệm theo đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi kết quả thực hiện các kết luận thanh tra.

Nhiều dự án tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục được tháo gỡ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, có 828 cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ số tài sản dôi dư này. Trong đó, 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ các mục đích thiết yếu.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền các xã, phường tiếp nhận và xử lý theo quy định. Tùy vào hiện trạng thực tế, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; nếu không còn khả năng sử dụng sẽ tiến hành bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Đối với các cơ sở nhà, đất công giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, đơn vị này đã đề xuất phương án khai thác và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương án đưa ra một số cơ chế linh hoạt như: trong thời gian chưa có quyết định xử lý, chưa kịp tổ chức đấu giá hoặc chưa đưa vào sử dụng ngay, cho phép đơn vị lập kế hoạch cho thuê ngắn hạn tạo nguồn thu tạm thời đóng góp vào ngân sách thành phố.