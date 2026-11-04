Đà Nẵng siết chặt an toàn trường học trước nguy cơ thiên tai và rủi ro học đường

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 4/11, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký Công văn gửi Sở GD&ĐT, UBND các xã phường và đặc khu trên địa bàn Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học.

Theo đó, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành và các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, mưa bão và một số nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn thương tích, ngộ độc, mất an toàn trên không gian mạng và các sự cố học đường (đặc biệt ở vùng núi, vùng biên giới), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD&ĐT chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, trường học đổi mới nội dung, hình thức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ; siết chặt quản lý kỷ luật học đường, quản lý học sinh trong và ngoài giờ lên lớp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, ngành y tế và chính quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn trường học...

Chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất; thực hiện chằng chống trường, lớp, cắt tỉa cành cây xanh dễ gãy đổ; có phương án di dời tài sản, hồ sơ đến nơi an toàn. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, triển khai các phương án dạy và học phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

Đối với các trường học, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới có nguy cơ sạt lở, lũ quét và khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, cần thường xuyên theo dõi, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, khu vực để chủ động xây dựng phương án ứng phó...

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt trải nghiệm hoặc hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Về công tác bảo đảm an toàn trường học, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Để phòng ngừa ngộ độc do thực phẩm, cây, quả, nấm lạ, cần tăng cường giáo dục học sinh tuyệt đối không tự ý ăn, uống các loại quả lạ, lá cây rừng, nấm lạ hoặc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, sinh hoạt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với an ninh mạng và bảo vệ học sinh trên không gian mạng, các trường hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh; nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên không gian mạng, tin giả, thông tin độc hại và nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm xấu trên môi trường mạng...