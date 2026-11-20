Chiều 19/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 149 triển khai Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021 - 2026. Tại hội nghị, thành phố đồng thời quán triệt Kế hoạch số 369 nhằm thực hiện Chỉ thị số 24 (ngày 28/5/2026) của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2026, ngành du lịch địa phương đóng góp từ 24% đến gần 30% GRDP, tạo việc làm trực tiếp cho gần 71.000 lao động. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ hơn 15,8 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt.

Song hành với đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, lực lượng chức năng thành phố đã giải quyết hiệu quả hơn 40 vụ việc với gần 700 lượt người tập trung khiếu kiện tại các dự án căn hộ du lịch, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng". Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật với tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 85%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ đã khởi tố 32 vụ với 50 bị can liên quan đến lĩnh vực du lịch có yếu tố nước ngoài. Lực lượng công an cũng bắt giữ, bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài trốn truy nã quốc tế, trục xuất 43 đối tượng và xử phạt hành chính 1.792 tổ chức, cá nhân vi phạm quy định xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 22,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mới phát sinh từ các "hệ sinh thái" du lịch khép kín có yếu tố nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ trốn thuế, chuyển giá và tội phạm công nghệ cao. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số xã, phường mới thành lập vẫn còn thiếu biên chế và kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch.

Đại diện UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ của Kế hoạch số 369 cho sát với thực tiễn mới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: "UBND các xã, phường, đặc khu trọng điểm cần khẩn trương kiện toàn cán bộ phụ trách, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Các địa phương phải tăng cường quản lý cư trú, siết chặt hoạt động của các cơ sở homestay, villa nằm xen kẽ trong khu dân cư và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng cò mồi, chèo kéo, ép giá du khách".

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý các loại hình lưu trú mới cùng sản phẩm du lịch mạo hiểm ven biển, đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ phản ứng nhanh tiếp nhận phản ánh 24/7.

Về phía cơ quan thường trực, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định lực lượng công an sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược.

"Với vai trò cơ quan chủ trì theo dõi, tham mưu, thời gian tới Công an thành phố sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước để chủ động đề xuất Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh du lịch. Mục tiêu cao nhất là duy trì thực chất Đà Nẵng là điểm đến an ninh, an toàn cho người dân và du khách", Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho biết.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021 - 2026.