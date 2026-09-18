Đà Nẵng siết an toàn giao thông từ cổng trường đến mỗi tay lái

Từ kỹ năng lái xe đến kiểm soát nguy cơ

Không chờ đến khi vi phạm xảy ra trên đường mới can thiệp, nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Đà Nẵng đang được triển khai từ những mắt xích trước đó: kỹ năng của người lái, phương tiện học sinh sử dụng, nơi gửi xe và cả năng lực của lực lượng làm nhiệm vụ.

Tinh thần này được thể hiện trong Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND thành phố về triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Kế hoạch đặt việc rà soát, phân tích tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn với tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; nội dung triển khai phải bám sát tình hình tai nạn, vi phạm trên từng tuyến, địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Học sinh được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tại trường học. (Ảnh: CA)

Đối tượng của chiến dịch gồm người đã được cấp giấy phép lái xe mô tô, tập trung vào nhóm từ 30 đến 50 tuổi và người được cấp giấy phép lái xe mô tô trên 3 năm; cùng với đó là thanh, thiếu niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng xác định địa bàn, nhóm đối tượng trọng điểm, chuẩn bị lực lượng và tài liệu, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn rồi kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt nhưng việc triển khai có sự tham gia của địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các tổ chức và người dân.

Đáng chú ý, chiến dịch này không thay thế chương trình đào tạo lái xe bắt buộc, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; cũng không cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hay văn bản xác nhận điều kiện điều khiển phương tiện.

Cách làm trên đang được cụ thể hóa tại nhiều địa bàn, đặc biệt trong trường học. Tại phường Hòa Khánh, Trạm CSGT Hòa Hiệp đã hướng dẫn pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho 220 học sinh khối 10 Trường THPT Khai Trí. Ở xã Hà Nha, Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức chương trình tương tự cho 1.400 học sinh Trường THPT Chu Văn An.

CSGT Đà Nẵng hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông. (Ảnh: CA)

Điểm nhấn của chương trình “Vững tay lái, trọn bình an” là “học luật - thực hành - trải nghiệm”. Học sinh được phổ biến các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông, đồng thời trực tiếp thực hành điều khiển phương tiện qua sa hình số 3, số 8 và kỹ năng vượt chướng ngại vật dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT.

Tại xã Thượng Đức, Công an xã cũng tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho gần 600 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ. Nội dung được mở rộng từ nhận biết biển báo, tín hiệu giao thông đến kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, cách quan sát và sang đường; đồng thời lưu ý về độ tuổi, điều kiện sử dụng phương tiện, đội mũ bảo hiểm, không dàn hàng ngang và không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Điểm chung ở những địa bàn này là tuyên truyền không dừng ở việc truyền đạt quy định. Kiến thức được đưa vào thực hành, kỹ năng được gắn với từng loại phương tiện và từng tình huống cụ thể, để việc chấp hành pháp luật dần trở thành thói quen của người tham gia giao thông.

Không để vi phạm bắt đầu từ cổng trường

Nếu đào tạo kỹ năng tác động trực tiếp vào người điều khiển phương tiện thì kiểm tra tại các trường học và bãi giữ xe lại nhằm nhận diện nguy cơ ngay từ trước khi học sinh bước ra đường.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp Công an cấp xã kiểm tra các bãi trông giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện không phù hợp với lứa tuổi, điều kiện điều khiển của học sinh được sử dụng để đến trường.

CSGT Đà Nẵng kiểm tra phương tiện tại nhà xe trường học, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. (Ảnh: CA)

Tại các trường, CSGT làm việc với Ban Giám hiệu, hướng dẫn nhận biết những loại phương tiện học sinh không được điều khiển đến trường, đồng thời đề nghị nhà trường tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Đại diện các trường ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với các cơ sở trông giữ xe, yêu cầu cũng được đặt ra cụ thể: nâng cao trách nhiệm, không tiếp tay cho việc học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp và chấp hành các quy định liên quan.

Ở phía gia đình, phụ huynh được tuyên truyền lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi, khả năng của con em và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Như vậy, từ cổng trường trở vào, trách nhiệm bảo đảm an toàn đã được đặt lên nhiều chủ thể, thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng làm nhiệm vụ trên đường.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an cấp xã kiểm tra các bãi giữ xe trong và xung quanh trường học, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, tập trung xử lý vi phạm của học sinh và trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cách làm này cũng tạo sự kết nối giữa tuyên truyền và kiểm tra thực tế. Một chiếc xe không phù hợp được phát hiện tại bãi giữ xe không chỉ là một trường hợp vi phạm cần xử lý, mà còn là dấu hiệu để nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng nhìn lại cách phương tiện được đưa đến trường.

An toàn giao thông cần một lực lượng vững nghiệp vụ

Phòng ngừa không làm giảm vai trò của kiểm tra, xử lý. Ngược lại, khi các giải pháp được triển khai sâu hơn vào từng nhóm đối tượng và địa bàn, yêu cầu đối với lực lượng thực thi càng trở nên cụ thể.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn định kỳ nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đường sắt năm 2026 cho 305 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 2 lớp.

Người dân thực hành kỹ năng điều khiển xe máy trên sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT, góp phần nâng cao an toàn giao thông. (Ảnh: CA)

Chương trình gồm 7 chuyên đề nghiệp vụ, chú trọng thực hành kỹ năng tuần tra, kiểm soát và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thực thi công vụ. Kết thúc tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra, đánh giá kết quả trước khi công nhận hoàn thành.

Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia giao thông và chủ động nhận diện nguy cơ tại trường học, bãi giữ xe, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đang được củng cố về nghiệp vụ. Đây là yêu cầu cần thiết để công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được thực hiện hiệu quả hơn trong thực tế.

Kế hoạch 481 cũng yêu cầu việc triển khai phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, tránh dàn trải, hình thức. Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành phải thiết thực, an toàn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế.

Từ người lái đến học sinh, từ gia đình, nhà trường, bãi giữ xe đến lực lượng tuần tra, kiểm soát, các hoạt động đang diễn ra trên nhiều địa bàn cho thấy công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được đặt trong nhiều lớp phòng ngừa.

Mỗi lớp tác động vào một nguy cơ khác nhau, nhưng cùng hướng đến việc hạn chế vi phạm và tai nạn từ sớm. Khi phòng ngừa được đưa sâu hơn vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng điểm có nguy cơ, an toàn giao thông không chỉ là câu chuyện xử lý trên đường mà còn bắt đầu từ những nơi hình thành hành vi tham gia giao thông.