Đà Nẵng siết an ninh trước phiên tòa xét xử vụ GFDI

Phiên tòa xét xử vụ GFDI diễn ra tại 3 địa điểm

Ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư GFDI.

Theo kế hoạch của TAND TP Đà Nẵng, phiên xét xử sơ thẩm vụ án bắt đầu từ ngày 24/9/2026, dự kiến kéo dài 5 ngày liên tục. Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở chính TAND thành phố và 2 điểm cầu trực tuyến tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư GFDI. (Ảnh: Công Hạnh)

Đây là vụ án có quy mô lớn, với số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lên đến 7.100 người. Việc tổ chức xét xử tại nhiều địa điểm, với số lượng người tham gia tố tụng lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT và an toàn trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành và Công an các đơn vị, địa phương được phân công tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm diễn ra phiên xét xử.

Phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh nhiều lớp

Theo phương án được Công an TP Đà Nẵng triển khai, các lực lượng sẽ phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời xây dựng phương án phân luồng từ xa nhằm hạn chế ùn tắc tại khu vực trụ sở TAND thành phố và các điểm cầu trực tuyến.

Lộ trình di chuyển của các đoàn xe cũng được tính toán để bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón, dẫn giải và di chuyển của những người tham gia tố tụng.

Tại các địa điểm xét xử, lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát an ninh cả vòng trong và vòng ngoài, bố trí các chốt và cổng kiểm soát để hướng dẫn người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục theo quy định.

Các phương án cũng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi kích động, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm hoạt động xét xử diễn ra đúng quy định.

Chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh

Với số lượng người tập trung lớn, Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng được phân công chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống có thể phát sinh trong quá trình xét xử.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI dự kiến bắt đầu từ ngày 24/9/2026 và kéo dài trong 5 ngày.

Các phương án được tính đến gồm những tình huống phức tạp về ANTT, cháy nổ, sự cố y tế hoặc tập trung đông người ngoài dự kiến.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu các lực lượng tham gia bảo vệ phiên tòa nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, chủ động dự báo tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Lãnh đạo Công an thành phố nhấn mạnh, yêu cầu bảo đảm an toàn tại tất cả các điểm diễn ra phiên xét xử, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tham dự phiên tòa.

Rà soát từng khâu phục vụ phiên xét xử

Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và TAND TP Đà Nẵng rà soát kỹ từng khâu phục vụ phiên tòa.

Trong đó, các lực lượng tập trung vào công tác trích xuất, dẫn giải bị cáo; bố trí khu vực, chỗ ngồi; tiếp đón, hướng dẫn bị hại và những người tham gia tố tụng.

Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm phiên tòa diễn ra nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, đồng thời giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, những người tham gia tố tụng và người dân đến theo dõi.