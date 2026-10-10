Đà Nẵng: Sét đánh trên sông Trường Giang, người đàn ông rơi xuống sông mất tích

Sáng 10/10, lãnh đạo xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ông Đỗ Văn Ph. (42 tuổi, trú xã Núi Thành) mất tích trên sông Trường Giang.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 9/10, ông Ph. cùng vợ chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành. Trong lúc đang đánh cá, sét đánh bất ngờ khiến ông Ph. rơi xuống sông và mất tích.

Phát hiện sự việc, vợ ông Ph. lập tức hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân ở gần khu vực nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Ngay trong đêm 9/10 và sáng 10/10, nhiều lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm ông Ph., gồm Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng xã Núi Thành, Đội SOS Quảng Nam cùng người dân địa phương. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm nạn nhân.

Trên địa bàn hiện đang mưa lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm trên sông Trường Giang, nỗ lực sớm tìm thấy nạn nhân.

Hoài Văn