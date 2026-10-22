Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên công cộng tại khu đất công số 2 Trần Phú

Hiện trạng khu đất công tại số 2 Trần Phú. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phương án thiết kế cảnh quan sơ bộ HanBloom Gazrden tại số 2 đường Trần Phú, phường Hải Châu định hướng hình thành không gian vườn hoa cộng đồng kết hợp nghệ thuật ánh sáng, lấy cảm hứng từ hình ảnh pháo hoa bung nở trên sông Hàn.

Phối cảnh công viên tại khu đất số 2 Trần Phú.

Theo phương án mặt bằng tổng thể, các hạng mục dự kiến gồm lối vào chính, sân đa năng, bậc ngồi cỏ, sân khấu diện tích 82,5m², khu thể thao ngoài trời, giàn hoa giấy, cột trang trí ánh sáng, ghế ngồi và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Sân đa năng kết hợp sân khấu trung tâm tạo không gian phục vụ các hoạt động cộng đồng phù hợp với quy mô công trình. Bậc ngồi cỏ vừa là nơi nghỉ chân, vừa tạo vị trí hướng về khu vực trung tâm.

Việc xây dựng công viên tại số 2 Trần Phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân phường Hải Châu nói riêng, thành phố nói chung.

Trong khi đó, khu thể thao ngoài trời góp phần đa dạng hóa công năng; giàn hoa giấy, ghế ngồi và các hạng mục trang trí bổ sung tiện ích, tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn.

Về tổ chức giao thông, thiết kế bố trí lối vào chính, các lối vào phụ và hệ thống tuyến lưu thông bên trong, kết nối với giao thông hiện trạng xung quanh.

Các tuyến đi lại chính, phụ được phân định, kết hợp bố trí cột an toàn giao thông nhằm hỗ trợ việc tiếp cận và di chuyển trong khu vực.

Với thiết kế bắt mắt, công viên sẽ là nơi vui chơi, giải trí của người dân.

Song song với hình khối và ánh sáng, phương án chú trọng tổ chức cây xanh theo phong cách tự nhiên có kiểm soát, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn gọn gàng.

Các mảng xanh được bố trí liên tục dọc đường dạo, kết hợp cây nhiệt đới làm phông nền để tăng chiều sâu và tạo cảm giác bao bọc.

Một góc công viên trong phối cảnh.

Hoa và màu sắc được tiết chế, tạo điểm nhấn hài hòa, sinh động mà không lấn át tổng thể cảnh quan.

Với sự kết hợp giữa cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và nghệ thuật ánh sáng, HanBloom Garden hướng đến bổ sung một điểm sinh hoạt công cộng tại khu vực ven sông Hàn, góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị và trải nghiệm của người dân.

Công viên sẽ góp phần tạo thêm lối sống tích cực, lành mạnh cho thanh thiếu nhi.