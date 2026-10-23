Đà Nẵng sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo, thời gian qua thành phố đã thực hiện Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 23/6/2025 quy định về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất áp dụng chế độ đãi ngộ đối với 1 trường hợp tiến sĩ là viên chức cấp bộ được thu hút về phục vụ tại thành phố; đồng thời phê duyệt 1 hợp đồng lao động làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Thành phố hoàn thành 1 khóa bồi dưỡng dành cho đội ngũ xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; đang triển khai 7 khóa bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước cho viên chức ngành Y tế theo hình thức bồi dưỡng ê-kíp hoặc cá nhân.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 105-KL/TW, trong thời gian tới, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, Đảng ủy UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành bảo đảm tính đồng bộ.

Riêng lĩnh vực khoa học và công nghệ đóng vai trò trọng tâm khi tuyển chọn chuyên gia thông qua việc đặt hàng các nhiệm vụ chiến lược và bài toán lớn của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính theo dõi sát sao các quy định đặc thù từ Trung ương để cân đối nguồn ngân sách, nhằm đưa ra mức đãi ngộ vượt trội cho người tài.

Các sở, ngành liên quan cần rà soát, cân đối nguồn lực của địa phương để đăng ký xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về cơ chế tài chính đặc thù dành cho công tác thu hút nhân tài (thay thế Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND).

Trong đó lưu ý bổ sung tiêu chí nhận diện, đánh giá nhân tài tham gia dự án trọng điểm; chính sách thu hút nhân tài nhóm khoa học - công nghệ theo các bài toán lớn và cơ chế tự quyết theo quy định.