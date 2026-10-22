Đà Nẵng sẽ xây công viên ở khu đất 'toạ độ vàng' đầu đường Trần Phú

Công trình được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho khu vực ven sông Hàn. Qua đó góp phần tạo thêm không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và cộng đồng.

Khu đất "vàng" số 2 Trần Phú

Theo phương án thiết kế, nơi đây được định hướng trở thành không gian cảnh quan đặc sắc, lấy cảm hứng từ những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sông Hàn.

Dấu ấn đặc biệt trong phương án thiết kế là tổ chức các lớp không gian đồng tâm, mở rộng như những cánh hoa đang nở, hội tụ về sân khấu trung tâm

Dấu ấn đặc biệt trong phương án thiết kế là tổ chức các lớp không gian đồng tâm, mở rộng như những cánh hoa đang nở, hội tụ về sân khấu trung tâm. Hệ cột ánh sáng được thiết kế vươn cao như những tia pháo hoa, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, góp phần hình thành không gian cảnh quan sinh động, giàu tính thẩm mỹ.

Ban ngày, công viên là không gian vườn cộng đồng phục vụ người dân. Vào buổi tối, hệ thống chiếu sáng sẽ tạo nên hình ảnh "bông hoa ánh sáng" bên sông Hàn

Ban ngày, công viên là không gian vườn cộng đồng phục vụ người dân. Vào buổi tối, hệ thống chiếu sáng sẽ tạo nên hình ảnh "bông hoa ánh sáng" bên sông Hàn, góp phần tăng sức hấp dẫn cho không gian công cộng ở giao lộ Đống Đa – Trần Phú – 3 Tháng 2 và cả khu vực Như Nguyệt, Bạch Đằng…

Phương án xây dựng công viên tại số 2 Trần Phú bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm điểm nhấn cho khu vực ven sông Hàn

Việc đầu tư xây dựng công viên tại khu đất số 2 đường Trần Phú không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư mà còn hướng đến bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm điểm nhấn cho khu vực ven sông Hàn.

C.K