Ngày 26/11, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn thống nhất cho phép sử dụng mặt bằng và triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Tết tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung Thể thao Tiên Sơn), phường Hòa Cường, theo phương án do Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng lập.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, quản lý hoạt động Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 và thực hiện quản lý tài chính theo quy định.

TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung Thể thao Tiên Sơn), phường Hòa Cường.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng lưu ý việc tổ chức Chợ hoa Tết phải đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Cùng với đó, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về công tác thu - chi đúng quy định, không xin hỗ trợ nguồn ngân sách thành phố và những vấn đề phát sinh liên quan khác.

UBND phường Hòa Cường cũng được giao việc chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kịp thời tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè tràn lan các đường lân cận khu vực Chợ hoa Tết để bày bán hoa, cây cảnh, hàng rong… làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Phương án tổ chức chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố có địa điểm để buôn bán hoa, cây cảnh nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức, giải trí của nhân dân trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngoài ra, việc tổ chức cũng làm cảnh quan tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn thêm sống động, rực rỡ trong thời gian nhân dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Dự kiến có 293 lô tại chợ hoa Tết tại đường Nại Nam 3 (125 lô, gồm 83 lô trên đường Nại Nam 3 và 42 lô bên hông đường Nại Nam 4); đường Doãn Khuê có 103 lô; đường Nại Nam 2 có 65 lô với đơn giá các lô hoa là 4 triệu đồng/lô.

Thời gian tổ chức chợ hoa Tết Đinh Mùi từ ngày 27/1/2027 đến hết ngày 5/2/2027 (tức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ).

Về công tác phục vụ tưới nước, điện chiếu sáng, vệ sinh và dọn mặt bằng, cải tạo lại mặt bằng sau khi chợ hoa kết thúc sẽ được Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng ký hợp đồng, phối hợp với các công ty gồm: Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng; Công ty Cổ phần điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Ngoài ra, xuyên suốt thời gian diễn ra Chợ hoa Tết, ban tổ chức sẽ thành lập bộ phận quản lý, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phường Hoà Cường thường xuyên tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự 24/24 giờ để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra.

Ban quản lý Chợ hoa Tết năm 2027 phối hợp với lực lượng Công an phường Hoà Cường không cho các cá nhân, tổ chức sử dụng để trưng bày và buôn bán các mặt hàng mỹ nghệ, gốm sứ...