Đà Nẵng sẽ chuyển từ tuyên truyền sang hỗ trợ thực hành du lịch xanh

Đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (thứ 3, từ phải sang) và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa cho các diễn giả trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội nghị là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giải pháp, hướng đến cụ thể hóa các chủ trương về du lịch xanh thành hành động thiết thực tại cơ sở, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững tại Đà Nẵng.

Tập trung làm rõ xu hướng, định hướng và giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch thông qua 5 chuyên đề và 1 phiên thảo luận. Qua đó, hướng tới thông điệp xuyên suốt: chuyển đổi xanh không phải là một hoạt động riêng lẻ của doanh nghiệp mà là quá trình thay đổi phương thức vận hành, đầu tư và cung ứng dịch vụ...

Du khách trải nghiệm làm nông tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây). Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi kết thúc hội nghị, ngành du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyển hóa các nội dung trao đổi, khuyến nghị và giải pháp thành các nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào 3 định hướng lớn:hoàn thiện tiêu chí và từng bước hình thành hệ thống mô hình du lịch xanh; chuyển từ “tuyên truyền” sang “hỗ trợ thực hành”; tăng cường kết nối, phối hợp và lan tỏa thực hành xanh.