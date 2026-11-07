Đà Nẵng sẽ chọn ít nhất 2 tiếng dân tộc thiểu số để dạy công chức, viên chức

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 560/KH-UBND về bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ thường xuyên tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, việc bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số còn góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phát huy bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Theo kế hoạch, những người bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người công tác tại các sở, ngành liên quan trực tiếp đến chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 lựa chọn ít nhất 2 ngôn ngữ dân tộc thiểu số có dân số đông, định cư tại chỗ để đưa vào giảng dạy cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có 2 cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng giảng dạy.

Đà Nẵng sẽ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại vùng miền núi. Ảnh: Hà Nam

Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 lớp bồi dưỡng

Đáng chú ý, Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành việc lựa chọn tiếng dân tộc thiểu số để bồi dưỡng trước ngày 31/1/2027.

Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan rà soát những ngôn ngữ đã được lựa chọn bồi dưỡng giai đoạn 2023-2025 và các ngôn ngữ khác có đông đồng bào sinh sống tại chỗ, từ đó đề xuất thành phố lựa chọn.

Trong giai đoạn 2026-2028, thành phố tập trung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2028.

Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Nam xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai giảng dạy. Các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ chuẩn bị giáo trình, tài liệu, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được đào tạo tập trung. Riêng chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên chức có thể được tổ chức tập trung, bán tập trung hoặc từ xa.

Giai đoạn 2029-2030, khi đã có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, Đà Nẵng phấn đấu mỗi năm hoàn thành ít nhất 1 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Các lớp học trong giai đoạn này phải kết thúc trước ngày 1/12 hằng năm. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức thi, cấp và quản lý chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì triển khai kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng và đánh giá chất lượng học tập. Sở GD&ĐT phụ trách rà soát, đề xuất lựa chọn ngôn ngữ và đào tạo giáo viên. Các địa phương có trách nhiệm cử cán bộ tham gia học tập, đồng thời có phương án vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào công việc, nâng cao hiệu quả giao tiếp và phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố, kết hợp nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án liên quan và các nguồn hợp pháp khác.