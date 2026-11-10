Đà Nẵng sau một đêm gió lớn: Biển hiệu đổ rạp, mái che tan tác

Sáng 10/11, trời Đà Nẵng bớt mưa nhưng gió lớn. Khu vực ven biển Đà Nẵng﻿ sau một đêm bị gió tung hoành đã có những thiệt hại ban đầu. Trong ảnh: Một dãy hàng rào biển hiệu trên đường Võ Văn Kiệt ngã đổ. Ảnh: Thanh Hiền.

Một phần lớn biển hiệu bị ngã đổ tràn xuống lòng đường. Chị Nguyễn Thu Huyền (phường An Hải) cho hay: Từ chiều tối qua đến sáng nay, khu vực ven biển gió rất mạnh. Người đi xe máy nhiều đoạn phải dắt bộ.

Gió đánh gãy mái che, xô nghiêng cột sắt tại một nhà hàng trên đường Trường Sa. Nhân viên tranh thủ khi trời ngớt mưa, lặng gió gia cố lại.

Cột biển báo, biển hiệu trên tuyến đường ven biển bị gió quật ngả nghiêng. Theo dự báo, những ngày tới Đà Nẵng có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, giật cấp 5, vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7.

Cây xanh trên đường Trường Sa ngã đổ. Từ đêm qua đến sáng nay, rất nhiều cây xanh tại khu vực trung tâm Đà Nẵng bật gốc, ngã đổ. Có cây đổ đè trúng ô tô đậu dưới đường.

Biển Đà Nẵng đục ngầu, sóng cuồn cuộn, cao quá đầu người. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông nên từ nay đến hết đêm 11/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.