Lực lượng chức năng xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) khắc phục đường tại các thôn bị sạt lở do mưa lớn

Đề án được triển khai trên phạm vi 59 xã, phường của TP Đà Nẵng, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; bố trí, ổn định nơi ở gắn với hạ tầng thiết yếu, sản xuất và sinh kế bền vững.

TP Đà Nẵng ưu tiên di dời khẩn cấp các hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt, phấn đấu đến hết năm 2036 cơ bản hoàn thành đầu tư các khu, điểm tái định cư.

Theo đề án, tổng nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư dự kiến khoảng 8.895 hộ, gồm 6.426 hộ được bố trí tập trung, 1.751 hộ bố trí xen ghép và 718 hộ ổn định tại chỗ. Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn.

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Để đáp ứng nhu cầu bố trí tập trung, Đề án xác định 159 khu, điểm tái định cư, trong đó có 128 khu, điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới tại 41 địa phương.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến đối với 128 khu, điểm đầu tư mới gần 3.370 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương hỗ trợ và lồng ghép các chương trình mục tiêu.

Theo đề án, trong năm 2026, thành phố rà soát, hoàn thiện 31 khu, điểm đã đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt để sớm đưa dân vào ở. Giai đoạn 2027 - 2030 đầu tư mới 79 khu, điểm (bố trí khoảng 4.183 hộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.340 tỷ đồng). Giai đoạn 2031 - 2036 tiếp tục đầu tư mới 49 khu, điểm (bố trí khoảng 1.655 hộ, kinh phí khoảng 1.025 tỷ đồng).