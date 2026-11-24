Đà Nẵng sắp xảy ra 2 đợt mưa lớn diện rộng
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về gió mùa đông bắc và dự báo mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi, trong đó đợt mưa lớn đầu tiên sẽ xảy ra từ tối 24 đến hết đêm 25/11 và đợt tiếp theo từ đêm 27 đến rạng sáng 30/11.
Theo đó, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, từ chiều 24/11, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động.
Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động khác.
Từ tối 24 đến hết đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 250mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Từ đêm 27 đến rạng sáng 30/11, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và từ phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo 2 đợt mưa lớn diện rộng:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-sap-xay-ra-2-dot-mua-lon-dien-rong-3359402.html