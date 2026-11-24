Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong ảnh: Đường Trần Thánh Tông (phường An Hải) bị ngập nước cục bộ vào chiều 20/11. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, từ chiều 24/11, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động khác.

Khu vực phường Hải Châu được dự báo mưa to từ ngày 25 đến 26/11 và từ ngày 28 đến 30/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ tối 24 đến hết đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực phường Tam Kỳ được dự báo mưa to từ ngày 25 đến 26/11 và từ ngày 28 đến 30/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ đêm 27 đến rạng sáng 30/11, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và từ phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo 2 đợt mưa lớn diện rộng: