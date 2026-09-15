Đà Nẵng sắp đưa 19 lô đất ra đấu giá, giá khởi điểm cao nhất hơn 5,2 tỷ đồng

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 lô đất tại TP Đà Nẵng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dự kiến bắt đầu từ ngày 3/10.

Theo danh sách công bố, 19 lô đất có tổng diện tích khoảng 2.814 m², nằm tại các khu vực Liên Chiểu, Hòa Xuân và Bà Nà. Trong đó, phần lớn các lô đất thuộc khu vực Hòa Xuân.

Đáng chú ý là lô 22 B2.25 thuộc Khu E (giai đoạn 2), Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. Lô đất có diện tích 160,1 m², giá khởi điểm 32,784 triệu đồng/m². Tính theo giá khởi điểm, giá trị quyền sử dụng đất của lô này hơn 5,248 tỷ đồng, trong khi tiền đặt trước hơn 1,049 tỷ đồng. Đây cũng là lô có giá khởi điểm theo m² cao nhất trong danh sách 19 lô.

Bên cạnh đó là một số lô có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm trên 4 tỷ đồng. Trong đó, lô 418 B2.2 Khu D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có diện tích 207,8 m², giá khởi điểm 22,56 triệu đồng/m², giá trị quyền sử dụng đất hơn 4,687 tỷ đồng.

Lô 421 B2.1 Khu D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có diện tích 199,9 m², cùng mức giá khởi điểm 22,56 triệu đồng/m², giá trị quyền sử dụng đất hơn 4,509 tỷ đồng.

Tại xã Bà Nà, lô 01 B2-2 Khu tái định cư Hòa Nhơn có diện tích 164 m², giá khởi điểm 29,302 triệu đồng/m². Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm hơn 4,805 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 961 triệu đồng.

Ngoài các lô có giá trị lớn, danh sách còn nhiều lô tại Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có giá khởi điểm từ khoảng 13-17 triệu đồng/m².

Tại phường Liên Chiểu, hai lô thuộc Khu đô thị FPT City Hòa Hiệp 4 cũng được đưa ra đấu giá. Lô 19 B2-16 rộng 157,8 m², giá khởi điểm 13,668 triệu đồng/m²; lô 36 B2-16 rộng 154,7 m², giá khởi điểm 12,096 triệu đồng/m²...

Theo quy định, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong khoảng thời gian từ 8h ngày 14/9 đến 17h ngày 30/9/2026. Bước giá áp dụng chung cho 19 lô là 100.000 đồng/m².

Giá trả hợp lệ phải ít nhất bằng giá khởi điểm và giá trả sau phải cao hơn giá trả trước tối thiểu một bước giá. Người không trúng đấu giá, không vi phạm quy chế và đủ điều kiện được hoàn trả tiền đặt trước chậm nhất vào ngày 7/10/2026.