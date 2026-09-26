Đà Nẵng: Sắp diễn ra lễ hội đổi mới sáng tạo Sơn Trà

Theo thông tin tại buổi họp báo, Lễ hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026 – SIF 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 3 - 4/10 tại Wyndham Danang Golden Bay do UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST Đà Nẵng (DISSC) và Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Go Vietnam 365 (Đà Nẵng 365) tổ chức.

Họp báo chiều 25/9 giới thiệu Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026.

Nhằm đưa công nghệ đến gần cộng đồng, hơn 20 doanh nghiệp công nghệ tham gia SIF 2026 sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp và hoạt động trải nghiệm trực tiếp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ trong đời sống. Các đơn vị tham gia được định hướng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo ra những hoạt động trình diễn, tương tác để người tham dự có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm công nghệ.

Cùng với đó có hơn 6 trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng tham gia, góp phần tạo cầu nối giữa giáo dục, doanh nghiệp và hệ sinh thái ĐMST. Đây là dịp để học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ mới, giao lưu với doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo, đồng thời có thêm môi trường để phát triển ý tưởng và khám phá những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Tại SIF 2026 sẽ có không gian công nghệ, AI và robot. Người tham dự sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm AI, robot, công nghệ tương lai, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ tương tác, các ứng dụng số thiết thực… Các doanh nghiệp công nghệ được khuyến khích xây dựng hoạt động trải nghiệm thực tế thay vì chỉ trưng bày sản phẩm.

SIF 2026 cũng dự kiến tổ chức các phiên hội thảo và đối thoại về xây dựng đề án khu vực ĐMST Sơn Trà; chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035; AI và giáo dục, với chủ đề bảo vệ trẻ em trước làn sóng AI và cùng con học cách làm chủ AI; kết nối doanh nghiệp.

Ngoài ra, SIF 2026 tổ chức cuộc thi “Ý tưởng Công viên ĐMST Sơn Trà”, khuyến khích người tham gia phát triển ý tưởng sáng tạo và công nghệ về một không gian công cộng hướng tới ĐMST. Cuộc thi làm phim hoạt hình bằng AI khuyến khích học sinh, sinh viên và công chúng sử dụng AI sáng tạo các bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục, với các chủ đề như bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà, quảng bá danh lam thắng cảnh Sơn Trà, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình phát biểu tại họp báo.

Trong khuôn khổ sự kiện còn hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, tiếp cận các công cụ và dịch vụ số thiết thực như định danh điện tử và VneID, dịch vụ công trực tuyến, eTax Mobile, chữ ký số, các nền tảng số dùng chung. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, và giải trí nhằm tạo nên một không gian lễ hội gần gũi, đa dạng và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình, SIF 2026 là sự kiện miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan. Mong muốn của Ban tổ chức là tạo ra một không gian để công nghệ trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng thiết thực hơn đối với cộng đồng.

Điểm đặc biệt của sự kiện là hướng tới nhiều nhóm đối tượng, gồm doanh nghiệp công nghệ, startup, trường đại học, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung, học sinh, sinh viên, gia đình, người dân địa phương, người nước ngoài đang sinh sống tại Đà Nẵng và du khách.

Theo ông, SIF 2026 diễn ra trong bối cảnh Sơn Trà đang được định hướng phát triển thành một khu vực có hệ sinh thái ĐMST năng động. UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập khu vực ĐMST phường Sơn Trà (Son Tra Innovation Zone) và giao UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án.

“Do vậy, SIF 2026 được định hướng trở thành một nền tảng công cộng để giới thiệu công nghệ và ĐMST, kết nối cộng đồng, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ, cơ sở giáo dục và người dân. SIF 2026 được xác định là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động và lễ hội ĐMST thường niên tại Sơn Trà, thay vì chỉ là một sự kiện đơn lẻ”, ông Nguyễn Huy Bình nhấn mạnh.