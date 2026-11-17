Chiều tối và đêm 19/11, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông, từ chiều 19 đến ngày 21/11, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Trên đất liền có gió mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 5-6. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 21-23°C, vùng núi 20-22°C.

Vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động khác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc; mưa có cường suất lớn trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.